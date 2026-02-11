嗆絕不通過政院版軍購條例！　傅崐萁：國民黨團將自提版本與白協商

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德今（11）日親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨團總召傅崐萁痛批賴清德以話術蒙蔽國人，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證。傅崐萁並強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。

傅崐萁提出三點質疑，並要求賴清德回答。首先，我國過去對美採購高達7千億元新台幣的軍購案，許多款項已支付，但裝備至今未抵台，究竟何時會來？第二，賴清德聲稱不審預算會掉出美方優先圈，但國際公認的美國優先圈次序明確，第一圈是美國本土，第二圈是五眼聯盟，接著是海外駐軍國家及歐盟。台灣從未進入核心圈，「賴清德所謂的優先圈是在第幾環？這是不是再次用話術來蒙蔽國人？」第三，國防採購弊端叢生，過往許多採購案中，連賣馬桶、做壁紙、做裝潢的廠商都能成為國防部的合作契約商，質疑軍購體系已腐敗不堪，要求賴清德向國人交代清楚。

對於外界關注國民黨對國防特別條例的具體動向，傅崐萁明確表示，「國民黨會有自己的版本」，並否認外界傳聞國民黨版規模為8千億元，表示目前智庫與黨籍立委皆有不同建議，尚在最後整合中。待版本確定後，將與民眾黨進行全面磋商。

傅崐萁強調，國民黨團會嚴格把關，「政院版1.25兆元中有多少是台灣必要需求？又有多少是為了綁樁綠營金主？」國民黨版本將刪除不合理預算，為人民守住荷包。

傅崐萁進一步透露，國民黨版國防特別條例修法核心在於「保證」。特別條例屬於法律案，國民黨團將要求在條文內載明「對美採購合約須明訂交貨期程」以及「確認我國列於優先圈內」等具體承諾，強制行政部門依法執行，確保國防預算花在刀口上，且能在最短時間內實質獲得我方需要的裝備。

針對近期民眾黨態度轉化，願讓政院版付委。傅崐萁指出，在野黨將提出對案並進行實質審查，「最後立法院通過的，不會是行政院版本，在野黨不可能照單全收」。

