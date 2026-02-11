百家樂賭場藏商辦大樓　桃園特警攻堅！查扣賭資29萬逮30人

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警在環南二段某商辦大樓攻堅。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警方日前接獲情資，轄區環南二段某處商辦大樓隱藏職業賭場，平日常有不明人士進出，警方長期布線蒐證，今（11）日凌晨出動霹靂特警持桃園地院核發搜索票攻堅，當場查獲百家樂職業賭場，查扣撲克牌賭具、籌碼、賭資29萬餘元等證物，帶回葉姓負責人、工作人員及賭客共計30人，警方偵訊後依賭博、違反社維法等偵辦。

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警在環南二段某商辦大樓攻堅查獲百家樂職業賭場，賭客當場嚇壞。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方指出，28歲葉姓負責人經營百家樂賭場，在平鎮區環南路二段某商辦大樓10樓營業，為躲避警方查緝，平日大門深鎖刻意營造沒有人煙假象，且電梯需特定磁扣才能到達，戒備極為森嚴。

警方徹查鎖定蒐證，今天凌晨集結大批霹靂特警等優勢警力，由大樓逃生梯強勢攻堅，讓這處暗藏大樓職業賭場無所遁形。警方持搜索票攻堅破獲後，當場查扣撲克牌賭具、近3億面額籌碼、29萬餘元賭資、抽頭金等證物，將葉姓負責人及5名工作人員依賭博罪移送偵辦，其餘24名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警察查獲暗藏在環南二段某商辦大樓百家樂職業賭場，賭客等候警方偵訊。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方強調，農曆春節將屆，將全面加強轄內治安熱點清查，落實加強重要節日安全維護工作，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，全力淨化社會環境。警方將展現「執法無假期」堅定決心，誓言維護治安平穩，讓市民朋友都能安心歡度新年。