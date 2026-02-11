　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百家樂賭場藏商辦大樓　桃園特警攻堅！查扣賭資29萬逮30人

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警在環南二段某商辦大樓攻堅。（圖／平鎮警方提供）

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警在環南二段某商辦大樓攻堅。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警方日前接獲情資，轄區環南二段某處商辦大樓隱藏職業賭場，平日常有不明人士進出，警方長期布線蒐證，今（11）日凌晨出動霹靂特警持桃園地院核發搜索票攻堅，當場查獲百家樂職業賭場，查扣撲克牌賭具、籌碼、賭資29萬餘元等證物，帶回葉姓負責人、工作人員及賭客共計30人，警方偵訊後依賭博、違反社維法等偵辦。

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警在環南二段某商辦大樓藏百家樂職業賭場，賭客們當場嚇壞。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警在環南二段某商辦大樓攻堅查獲百家樂職業賭場，賭客當場嚇壞。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方指出，28歲葉姓負責人經營百家樂賭場，在平鎮區環南路二段某商辦大樓10樓營業，為躲避警方查緝，平日大門深鎖刻意營造沒有人煙假象，且電梯需特定磁扣才能到達，戒備極為森嚴。

警方徹查鎖定蒐證，今天凌晨集結大批霹靂特警等優勢警力，由大樓逃生梯強勢攻堅，讓這處暗藏大樓職業賭場無所遁形。警方持搜索票攻堅破獲後，當場查扣撲克牌賭具、近3億面額籌碼、29萬餘元賭資、抽頭金等證物，將葉姓負責人及5名工作人員依賭博罪移送偵辦，其餘24名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警察或暗藏在環南二段某商辦大樓藏百家樂職業賭場，賭客等候警方偵訊。（圖／平鎮警方提供）

▲平鎮警方今天凌晨出動霹靂特警察查獲暗藏在環南二段某商辦大樓百家樂職業賭場，賭客等候警方偵訊。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方強調，農曆春節將屆，將全面加強轄內治安熱點清查，落實加強重要節日安全維護工作，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，全力淨化社會環境。警方將展現「執法無假期」堅定決心，誓言維護治安平穩，讓市民朋友都能安心歡度新年。

 【更多新聞】

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月褫奪公權1年

桃科清晨「猴群」封路飆車　3飆仔、載送的貨車司機全起訴

快訊／蕭立妍一審判無罪！被控行賄幫郭董連署　檢求重刑被打臉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

百家樂賭場藏商辦大樓　桃園特警攻堅！查扣賭資29萬逮30人

北市中山分局6天查3賭場　83歲婦、17歲高中生麻將桌拚輸贏

快訊／烏日溪南橋重大車禍！混凝土車輾壓機車1死1傷

屏東超商傳槍響！整片玻璃碎成蜘蛛網狀…遺留1彈孔　犯嫌逃逸中

酒測也搞「校正回歸」！聯結車司機0.23判刑4月...上訴逆轉無罪

獨／四海幫幫主張存偉遭檢警拘捕　涉「組織+洗錢」2罪名偵訊中

美濃大峽谷盜挖「2個澄清湖球場」　橋檢起訴106人、扣3千萬現金

桃科清晨「猴群」封路飆車　3飆仔、載送的貨車司機全起訴

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

百家樂賭場藏商辦大樓　桃園特警攻堅！查扣賭資29萬逮30人

北市中山分局6天查3賭場　83歲婦、17歲高中生麻將桌拚輸贏

快訊／烏日溪南橋重大車禍！混凝土車輾壓機車1死1傷

屏東超商傳槍響！整片玻璃碎成蜘蛛網狀…遺留1彈孔　犯嫌逃逸中

酒測也搞「校正回歸」！聯結車司機0.23判刑4月...上訴逆轉無罪

獨／四海幫幫主張存偉遭檢警拘捕　涉「組織+洗錢」2罪名偵訊中

美濃大峽谷盜挖「2個澄清湖球場」　橋檢起訴106人、扣3千萬現金

桃科清晨「猴群」封路飆車　3飆仔、載送的貨車司機全起訴

長榮航空「桃園-華盛頓」6/26首航　每周4班即起開賣

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

晶華酒店推惜食折扣　每晚8點後「麵包、甜點打8折」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

社會熱門新聞

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩...強勢拘捕98人

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

高金素梅涉貪3案　17人名單一次看

驚悚畫面曝！憲兵自撞分隔島翻車身亡

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

更多熱門

相關新聞

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車

桃園市賴姓男子昨（4）日下午在平鎮區環南路二段某重機車行，與店員發生衝突，竟暴怒毆傷店員還推倒3輛重機，平鎮警方獲報到場處理，並當場逮捕賴男。警方調查，賴姓男子疑似擅自坐在重機上遭店員制止，因而心生不滿動手，3輛機車有明顯損傷，賴男至少須賠償7萬元修繕費用，偵訊後依傷害、毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警破獲推筒子職業賭場　13賭客都是公嬤

桃園警破獲推筒子職業賭場　13賭客都是公嬤

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男被起訴

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男被起訴

撞路邊轎車！他辯：碰一下而已何必找警察

撞路邊轎車！他辯：碰一下而已何必找警察

單戀男追求心儀女子竟開車衝撞釀3傷　落網下場曝

單戀男追求心儀女子竟開車衝撞釀3傷　落網下場曝

關鍵字：

百家樂賭場暗藏商辦大樓平鎮警方賭資29萬賭客30人

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面