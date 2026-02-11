「韓國是巨大縣城」上熱搜　陸網酸「老破小」：和韓劇反差太大

▲大陸網友發影片，酸韓國「老破小」。（翻攝微博「當時我就震驚了」）

中日關係不睦，許多陸客轉往韓國旅遊，前陣子網上更出現「首爾病」的討論。不料今（11）日「韓國是一個巨大的縣城」話題竟登上微博熱搜，許多大陸網友議論赴韓旅遊後，覺得城市建設如同中國縣城一樣「老破小」，更酸「和韓劇反差太大」。不過另一派網友加入論戰，認為不能單憑高樓斷定國家實力與發達與否。

在陸客赴韓人數增多的背景下，一名大陸網友昨（10）日在微博發布韓國旅遊影片，並寫著「韓國是一個巨大的中國縣城」，貼文迅速引發關注，截至發稿已經超過217萬次觀看，破千條評論留言，直接登上微博熱搜。

片中拍攝首爾多處街景，並表示「第一次具象化感受到韓國，就是一個巨大的中國縣城」，「我以為的首爾，（是）韓劇氛圍感拉滿，結果像是來到了城鄉結合部」，更大酸「終於知道打卡Jennie海報為啥都是近景了，因為再遠點就會拍到電線桿和破房子……」。

影片還指出，傳言中韓國烤肉泡菜實惠，三人竟要花費人民幣1600元（約合新台幣7200元）；體驗韓國出名的頭皮護理，「結果發現是made in China」；「江南富人區最繁華的街道，後面全是老破小」，作者最後稱，「本人來了一趟韓國，首爾病已被治好……」。

大批大陸網友加入討論，有人持相同觀點：「要不怎麼說韓劇的攝影師水平高，那麼破的地方都能拍得那麼浪漫」、「去過了之後都會祛魅，跟電視劇裡都不一樣」、「韓國真的是出去旅遊最失望的城市」。

持相反意見的大陸網友也不少：「2026的居然還有這樣的詞條也是沒救了」、「真沒必要，自己好起來了，去反諷人家」、「認知水平有限的人這輩子也就只能說出這種話了」、「建議寫這個詞條的人，先走出自己的縣城吧」、「那趕緊都別去了，機票降下來我再去一次」。

「到底何時能意識到發達國家看的不是城建」，還有大陸網友留言，「國家大小從來不是用面積論高低，比的是文明、實力和影響力，韓國顯然遠不止你口中的『縣城』」、「每次看到一幫發展中國家的人笑發達國家就想笑」。

去年，「首爾病」在大陸網路上引發熱議，意指越來越多人在前往韓國旅遊之後，對首爾等地產生強烈思念與依戀，回國後在日常生活中出現適應困難的現象。

中日因高市早苗「台灣有事」論交惡，許多陸客轉往韓國觀光。韓國旅遊發展局的數據顯示，去年11月訪韓外籍遊客中，大陸遊客達36.4萬人次，年增29％。

韓國駐大陸外交機構1月向大陸公民核發的赴韓簽證為12.69萬餘件，年增64％。韓國駐北京大使盧載憲更表示，今年訪韓中國人數量將超過600萬人次，有望恢復到新冠疫情之前水準。

