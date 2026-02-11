擋對美軍購換鄭習會？　國民黨告《自由時報》3記者求償200萬

▲國民黨召開記者會告自由時報。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文頻頻拋出希望赴陸促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，喊話建立兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，引發政壇議論。《自由時報》也多次對此報導，中國大陸對國民黨下指導棋，要求阻擋軍購換取「鄭習會」安排，對此，國民黨今（11日）正式提告《自由時報》總編輯鄒景雯與兩位政治記者，並求償200萬元、要求移除相關網路新聞，也附帶要求報社連續一個月在《自由》、《中時》、《聯合》三大報刊登澄清。

國民黨副主席蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻等人下午開記者會，宣布提告《自由時報》。發言人江怡臻指出，《自由時報》自1月底開始接連報導國民黨將赴陸訪問，接受北京當局指導棋，以阻擋軍購換取「鄭習會」安排，並指2月4日國共智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」時，王滬寧向國民黨智庫訪團當面下令，兩岸「框架和平」的基礎就是統一，到了2月8日更報導「鄭習會」將在3月中舉行。

江怡臻嚴正澄清，上述相關報導空穴來風，國民黨傾聽台灣民意，而非北京指導；親美、友陸、和中路線不變，她強調，國民黨支持國防，但拒絕「凱子軍購」，國家的威懾力應來自於實力而非採購。

國民黨文傳會主委吳宗憲也批，《自由時報》過往撰寫假新聞，甚至放在報紙頭版，國民黨決定提告是為了捍衛新聞自由的倫理，過去國民黨已前後二度針對自由時報發送律師函，促請注意新聞倫理，但該報依舊毫無查證，只好依循司法途徑。

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

蕭旭岑呼籲，報導必須基於事實。在兩岸關係上，這些不實消息會傷害兩岸和平的努力，也對台灣民眾造成負面影響。「我們推動兩岸交流平台，是為了確保台海穩定和平」