震傳媒民調／賴清德滿意度45.5%黃金交叉！　信任度48.8%創新高

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

震傳媒今（11日）公布最新「時事議題民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」進行調查，結果顯示，有48.8%民眾信任賴清德、39.3%不信任，信任度創新高。而賴清德施政滿意度，有45.5%滿意，相較上月增加2.1個百分點、另外有41.5%不滿意，比上月減少5.9個百分點，滿意度與不滿意度呈現黃金交叉。

總統賴清德施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，震傳媒民調顯示，有45.5%滿意賴總統的執政表現，其中14.6%非常滿意、30.9%還算滿意，相較上月增加2.1個百分點，另有41.5%不滿意，其中21.2%非常不滿意、20.4%不太不滿意，則比上月減少5.9個百分點，滿意度與不滿意度呈現黃金交叉。

進一步分析，在六都部分，台南市59.9%滿意度六都最高、桃園市50.9%不滿意度六都最高。滿意度高於全國較多者：70歲以上、國中以下學歷，對賴清德滿意度逾五成，不滿意度高於全國較多者：男性、30-39歲、專科以上學歷。

▼震傳媒民調。（圖／震傳媒提供，下同）

總統賴清德信任度

針對「賴清德信任度」，有48.8%信任賴總統，其中19%非常信任、29.7%還算信任，相較上月上升1.6個百分點，另有39.3%不信任賴總統，其中20%非常不信任、19.2%不太信任，則比上月減少4.9個百分點，信任度創下新高。

進一步分析，89.8%民進黨支持者表示信任，82.0%國民黨支持者、70.0%民眾黨支持者表示不信任，至於不偏任何政黨者，36.9%信任、37.1%不信任，呈現分歧狀態。在地區交叉分析，台南市信任度59.5%六都最高，台中市不信任度41.9%六都最高。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。