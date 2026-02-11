　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水　乾燥車開進社區據點年前送暖

▲台南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水竹林里社區據點，提供乾燥車服務年前送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水竹林里社區據點，提供乾燥車服務年前送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前寒流一波波報到，棉被曬不乾、厚衣難除濕，對高齡長輩來說不只是生活不便，更攸關健康安全，台南市社會局11日上午攜手財團法人台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前進鹽水區竹林里社區照顧關懷據點舉辦「社區據點暖意同行—幸福加馬」活動。

▲台南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水竹林里社區據點，提供乾燥車服務年前送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦人員將乾燥車服務直接開進社區，替長輩大型寢具、厚重衣物進行乾燥與殺菌，讓長輩在年前備妥乾淨舒適的生活用品，溫暖迎新春。

台南市副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席活動，社會局長郭乃文、鹽水區長陳文琪及竹林里長佘美卿陪同，並致贈感謝狀，肯定基金會長期深耕社區照顧與高齡服務，將多元福利資源送進第一線據點，讓關懷真正落地。

市長黃偉哲表示，市府持續推動高齡友善城市政策，積極布建社區照顧關懷據點，讓長輩在熟悉的生活圈就能獲得照顧與支持。慈揚基金會秉持「取之於社會、用之於社會」理念，關注長輩居家安全與生活品質，透過實際行動改善日常環境與健康防護，與市府公私協力，共同打造在地安老、有尊嚴生活的幸福城市。

▲台南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水竹林里社區據點，提供乾燥車服務年前送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局說明，冬季陽光強度不足，棉被與厚重衣物不易充分曝曬，容易滋生塵蟎與濕氣。本次活動結合基金會乾燥車設備，提供大型寢具、衣物乾燥與殺菌服務，同時搭配防跌宣導，提醒長輩注意居家環境潛在風險，降低意外發生機率。針對有實際需求的個案，也安排簡易家電檢修或扶手安裝服務，強化居家安全，讓年節期間住得更安心。

郭乃文指出，透過社區據點關懷活動，不僅提供即時且實用的支持，也促進社區間的互動與連結，強化在地照顧能量。台南市目前已布建414個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐及預防延緩失能課程等多元服務，未來將持續整合民間資源，增加長者參與社區活動機會，擴大照顧網絡密度。

▲台南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水竹林里社區據點，提供乾燥車服務年前送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歲末寒冬裡，一床乾爽的棉被，也是一份被在乎的溫度。市府強調，將持續深化社區照顧服務，讓每位長輩都能在熟悉的土地上安心生活、穩穩過日子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠
川普震怒向高市內閣發飆　日本今派官員赴美談判

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消東門消防暖心叩門　教「年節防火五要訣」護市民平安過好年

守護長者防線！南消二大挺進融園長照中心　實兵演練強化避難韌性

南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水　乾燥車開進社區據點年前送暖

玉里年貨大街「馬」上開逛　萌馬燈籠、插花盆飾集點大方送

桃園市議會國民黨團新卸任總召交接　徐其萬回鍋

花蓮市火警延燒11戶！張榮發基金會送暖贈慰問金　每戶5千元

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

連續16年！元大基金會席開36桌團圓飯　伴門諾住民過年

醫界葉問出手！武醫何宗融接角力理事長　中西醫合療助競技運動

690萬元紅包暖全鄉　枋山鄉泰博科技董座低調回饋故里

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

南消東門消防暖心叩門　教「年節防火五要訣」護市民平安過好年

守護長者防線！南消二大挺進融園長照中心　實兵演練強化避難韌性

南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水　乾燥車開進社區據點年前送暖

玉里年貨大街「馬」上開逛　萌馬燈籠、插花盆飾集點大方送

桃園市議會國民黨團新卸任總召交接　徐其萬回鍋

花蓮市火警延燒11戶！張榮發基金會送暖贈慰問金　每戶5千元

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

連續16年！元大基金會席開36桌團圓飯　伴門諾住民過年

醫界葉問出手！武醫何宗融接角力理事長　中西醫合療助競技運動

690萬元紅包暖全鄉　枋山鄉泰博科技董座低調回饋故里

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

晶華酒店推惜食折扣　每晚8點後「麵包、甜點打8折」

36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理緊急取消出訪

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

地方熱門新聞

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

守護國產黑毛豬　桃園建議中央豆渣轉化飼料

台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因

中部消費磁吸效應　台中Hi8帶動跨縣市買氣

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

中國海警連2日闖金門　海巡驅離

690萬紅包暖全鄉　泰博科技董座低調回饋故里

愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

春節前夕掃蕩　海巡嚴守海岸線

南消第四大隊踏勘高科技工廠春節前強化毒化災害應變能量

馬年新春遊半島　恆春警交管措施出爐

春節前強化高樓救災應變　基隆消防實兵演練

春節走春別塞車！學甲警提前會勘南鯤鯓交通管制一次看

更多熱門

相關新聞

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖消防宣導「平安大禮包」護安全

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖消防宣導「平安大禮包」護安全

近日氣溫驟降，為關懷弱勢家庭並提升居家安全意識，惠安慈心會於9日辦理「2026弱勢家庭歲末圍爐饗宴」，邀請多戶弱勢家庭齊聚一堂共享年節溫暖，下營消防隊也把握機會，將專業防災知能轉化為貼近生活的「平安大禮包」，到場進行CPR心肺復甦術、住宅用火災警報器及預防電器火災等防災防震宣導，讓送暖行動更添一層安全守護。

寒冬翻越南橫送暖　台東縣警局長慰問高山警政同仁

寒冬翻越南橫送暖　台東縣警局長慰問高山警政同仁

花蓮吉安義警送暖　捐電熱毯溫暖合歡山員警

花蓮吉安義警送暖　捐電熱毯溫暖合歡山員警

台南月津港燈節3大燈區亮點開箱

台南月津港燈節3大燈區亮點開箱

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

關鍵字：

南市社會局慈揚基金會鹽水送暖

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面