南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水　乾燥車開進社區據點年前送暖

▲台南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水竹林里社區據點，提供乾燥車服務年前送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前寒流一波波報到，棉被曬不乾、厚衣難除濕，對高齡長輩來說不只是生活不便，更攸關健康安全，台南市社會局11日上午攜手財團法人台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前進鹽水區竹林里社區照顧關懷據點舉辦「社區據點暖意同行—幸福加馬」活動。

主辦人員將乾燥車服務直接開進社區，替長輩大型寢具、厚重衣物進行乾燥與殺菌，讓長輩在年前備妥乾淨舒適的生活用品，溫暖迎新春。

台南市副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席活動，社會局長郭乃文、鹽水區長陳文琪及竹林里長佘美卿陪同，並致贈感謝狀，肯定基金會長期深耕社區照顧與高齡服務，將多元福利資源送進第一線據點，讓關懷真正落地。

市長黃偉哲表示，市府持續推動高齡友善城市政策，積極布建社區照顧關懷據點，讓長輩在熟悉的生活圈就能獲得照顧與支持。慈揚基金會秉持「取之於社會、用之於社會」理念，關注長輩居家安全與生活品質，透過實際行動改善日常環境與健康防護，與市府公私協力，共同打造在地安老、有尊嚴生活的幸福城市。

社會局說明，冬季陽光強度不足，棉被與厚重衣物不易充分曝曬，容易滋生塵蟎與濕氣。本次活動結合基金會乾燥車設備，提供大型寢具、衣物乾燥與殺菌服務，同時搭配防跌宣導，提醒長輩注意居家環境潛在風險，降低意外發生機率。針對有實際需求的個案，也安排簡易家電檢修或扶手安裝服務，強化居家安全，讓年節期間住得更安心。

郭乃文指出，透過社區據點關懷活動，不僅提供即時且實用的支持，也促進社區間的互動與連結，強化在地照顧能量。台南市目前已布建414個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐及預防延緩失能課程等多元服務，未來將持續整合民間資源，增加長者參與社區活動機會，擴大照顧網絡密度。

歲末寒冬裡，一床乾爽的棉被，也是一份被在乎的溫度。市府強調，將持續深化社區照顧服務，讓每位長輩都能在熟悉的土地上安心生活、穩穩過日子。