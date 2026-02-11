36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理緊急取消出訪

▲ 坦布勒嶺中學發生大規模槍擊。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大卑詩省北部小鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）10日發生校園槍擊慘案，一名女性槍手闖入當地中學及民宅掃射，包含兇嫌在內共10人身亡，逾25人受傷送醫，其中2人傷勢危急。這起悲劇震驚全國，成為加拿大自1989年以來最嚴重的校園槍擊事件。

校內6死、民宅2死 槍手自戕身亡

綜合《衛報》等外媒，警方於當地時間下午1時20分左右接獲報案，趕抵坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）後在校內發現6具遺體，另有1名傷者在送醫途中不治身亡。警方隨後在社區一處民宅內發現另外2具遺體，而槍手被發現時已自戕身亡。

加拿大皇家騎警（RCMP）北區指揮官弗洛伊德（Ken Floyd）向媒體透露，「現場狀況非常慘烈，傷亡情況嚴重」，其餘約100名師生已安全撤離校園。

女性槍手身分成謎 警方拒公開細節

警方發布的緊急警報描述，嫌犯為一名穿著洋裝、棕色頭髮的女性，現已確認槍手身分，但基於隱私考量及調查需要，拒絕公開更多細節。弗洛伊德坦言，「我們正追查所有線索，試圖釐清槍手與受害者之間的關聯。我想我們很難找出『為什麼』，但還是會盡最大努力了解事發經過。」

由於坦布勒嶺地處偏遠，人口僅約2400人，至少2名重傷者須緊急空運至大型醫院搶救。當地醫療中心立即啟動「橙色代碼」，代表進入大規模傷亡事件應變模式。

總理急取消出訪 省長難掩悲痛

總理卡尼（Mark Carney）對這起事件表示「極為震驚」，他在聲明中說道，「我與所有加拿大人一同哀悼那些生命被永遠改變的人們，也感謝冒著生命危險保護同胞的第一線救援人員。」卡尼原定前往德國慕尼黑參加安全會議，但已緊急取消行程。

卑詩省省長艾比（David Eby）在記者會上難掩悲痛，形容這是「難以想像的悲劇」，將在未來數年持續影響社區。身為3個孩子的父親，艾比說道，「這樣的消息讓你想要更緊地擁抱自己的孩子」，並籲民眾，「用愛包圍這些家庭，不只是今晚，還有明天以及未來。」

175名學生在學 本周全面停課

該校招收7至12年級學生，目前登記在學的約有175名學生。校方已宣布，當地中學及小學本周剩餘時間將全面停課。家長諮詢委員會表示，「學生與教職員的安全與福祉至關重要，我們感謝第一線救援人員迅速且專業的行動。」

36年來最嚴重校園槍擊 加國震驚

這起事件是加拿大近年最嚴重的大規模槍擊案之一，由於加拿大實施嚴格槍枝管制，限制手槍及突擊型武器的持有，發生大規模暴力事件的頻率遠低於美國。但這已是加拿大自2020年4月諾瓦斯科細亞省波塔皮克（Portapique）槍擊案以來最致命的槍擊事件，也是自1989年蒙特婁綜合理工學院（Ecole Polytechnique de Montreal）槍手殺害14名女學生以來最嚴重的校園槍擊案。

