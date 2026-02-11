　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻批丟人　王世堅氣炸：拿掃把的高齡長者當初如何糟蹋民進黨？

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索。綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在台灣派這邊」。名嘴周玉蔻痛批，不要臉、丟人。王世堅今（11日）受訪時動怒，從頭到尾未提到周玉蔻名字，僅用「帶掃把的高齡長者（形容是巫婆）」稱呼，王世堅批評，真正台派要越做越大，拿著掃把到處亂講話的人（指周玉蔻）當時怎麼捧馬英九、怎麼糟蹋民進黨的？沒格的人把台灣越做越小，切到就剩他們1450，高興了嗎？這也不是隨便掃把，背後應該有人提供。

周玉蔻表示，王世堅比韓國瑜更不要臉！他說他相信高金素梅是站在台灣派這邊的，（呸）丟人！民進黨有這種黨籍立委，真是丢人。

對於周玉蔻說法，王世堅表示，有的人他真想不通，像有一位高齡長者現在又撿到掃把啦，到處胡作非為、胡亂攻擊，全部就攻擊他一個，莫名其妙。倒是要查一查，她怎麼掃把用不完？背後有人提供掃把？如果提供掃把的是本黨，那不可思議，這社會自有公評。

王世堅指出，個人認為，真正的台灣派要把台灣越做越大，希望不同想法的人化干戈為玉帛、化敵為友，這才是真正的台灣派，才會讓台灣壯大嘛，哪有說越做越小，拿著掃把到處亂講話的人（指周玉蔻）沒差啊，她弄到最後把台灣越做越小，切到就剩他們1450，她高興了嗎？莫名其妙。

王世堅表示，自己在政治上就是獨來獨往，就是一個人的派系，「堅系」。不敢讓很多好朋友來加入，很多政治上的好朋友要來加入。他不肯，原因就是不想拉幫結派。萬一哪一天，自己被攻擊到極點想退的時候，反而害到這些朋友們，所以沒有讓任何人來加入。

王世堅直言，每個黨都有派系，派系不是不好，只是有的派系懂得自省、懂得珍惜羽毛、懂得愛護非本派系同志。當然有一些派系就很奇怪，如狼似虎，看到自己同事稍微怎麼樣，就派出那種帶掃把的，這就很奇怪，帶掃把的這種最沒資格講話，她是怎麼捧馬英九的？大家都忘了嗎？民進黨被糟蹋成什麼樣子？

王世堅表示，後來馬英九失勢以後，馬英九又被她怎麼糟蹋的？這奇怪的，真想不通，這樣沒格的人。自己連她的名字都懶得講，她又撿到掃把了，但這不是隨隨便便可以撿到的掃把，這背後有人提供啦。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠
川普震怒向高市內閣發飆　日本今派官員赴美談判

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

擋軍購換鄭習會？　國民黨告自由時報求償兩百萬

擋軍購換鄭習會？　國民黨告自由時報求償兩百萬

國民黨主席鄭麗文頻頻拋出希望赴陸見國共兩黨領導人「鄭習會」構想，喊話以兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，引發政壇議論。《自由時報》也多次對此報導，中國大陸對國民黨下指導棋，要求阻擋軍購換取「鄭習會」安排，對此，國民黨今（11日）正式提告《自由時報》總編輯鄒景雯與兩位政治記者，並求償200萬元、要求移除相關網路新聞，也附帶要求報社連續一個月在《自由》、《中時》、《聯合》三大報刊登澄清。

「相信高金素梅是台派」惹議　王世堅：循循善誘希望化敵為友

「相信高金素梅是台派」惹議　王世堅：循循善誘希望化敵為友

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

齊柏林衛星首波影像曝光！　「國內外5城市俯瞰照」超清晰

齊柏林衛星首波影像曝光！　「國內外5城市俯瞰照」超清晰

白營同意1.25兆軍購條例付委　民進黨團欣見

白營同意1.25兆軍購條例付委　民進黨團欣見

關鍵字：

王世堅民進黨高金素梅國民黨周玉蔻馬英九

