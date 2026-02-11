周玉蔻批丟人　王世堅氣炸：拿掃把的高齡長者當初如何糟蹋民進黨？

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索。綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在台灣派這邊」。名嘴周玉蔻痛批，不要臉、丟人。王世堅今（11日）受訪時動怒，從頭到尾未提到周玉蔻名字，僅用「帶掃把的高齡長者（形容是巫婆）」稱呼，王世堅批評，真正台派要越做越大，拿著掃把到處亂講話的人（指周玉蔻）當時怎麼捧馬英九、怎麼糟蹋民進黨的？沒格的人把台灣越做越小，切到就剩他們1450，高興了嗎？這也不是隨便掃把，背後應該有人提供。

周玉蔻表示，王世堅比韓國瑜更不要臉！他說他相信高金素梅是站在台灣派這邊的，（呸）丟人！民進黨有這種黨籍立委，真是丢人。

對於周玉蔻說法，王世堅表示，有的人他真想不通，像有一位高齡長者現在又撿到掃把啦，到處胡作非為、胡亂攻擊，全部就攻擊他一個，莫名其妙。倒是要查一查，她怎麼掃把用不完？背後有人提供掃把？如果提供掃把的是本黨，那不可思議，這社會自有公評。

王世堅指出，個人認為，真正的台灣派要把台灣越做越大，希望不同想法的人化干戈為玉帛、化敵為友，這才是真正的台灣派，才會讓台灣壯大嘛，哪有說越做越小，拿著掃把到處亂講話的人（指周玉蔻）沒差啊，她弄到最後把台灣越做越小，切到就剩他們1450，她高興了嗎？莫名其妙。

王世堅表示，自己在政治上就是獨來獨往，就是一個人的派系，「堅系」。不敢讓很多好朋友來加入，很多政治上的好朋友要來加入。他不肯，原因就是不想拉幫結派。萬一哪一天，自己被攻擊到極點想退的時候，反而害到這些朋友們，所以沒有讓任何人來加入。

王世堅直言，每個黨都有派系，派系不是不好，只是有的派系懂得自省、懂得珍惜羽毛、懂得愛護非本派系同志。當然有一些派系就很奇怪，如狼似虎，看到自己同事稍微怎麼樣，就派出那種帶掃把的，這就很奇怪，帶掃把的這種最沒資格講話，她是怎麼捧馬英九的？大家都忘了嗎？民進黨被糟蹋成什麼樣子？

王世堅表示，後來馬英九失勢以後，馬英九又被她怎麼糟蹋的？這奇怪的，真想不通，這樣沒格的人。自己連她的名字都懶得講，她又撿到掃把了，但這不是隨隨便便可以撿到的掃把，這背後有人提供啦。