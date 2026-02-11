　
社會 社會焦點 保障人權

屏東超商傳槍響！整片玻璃碎成蜘蛛網狀…遺留1彈孔　犯嫌逃逸中

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣潮州鎮一間超商昨(10日)晚間6時許，遭不明人士持空氣槍朝超商射擊，整片玻璃當場碎成蜘蛛網狀，警方獲報調查後目前已掌握特定犯嫌身分，全力追緝中，詳細案情還有待進一步釐清。

▲▼ 屏東一間超商遭人開槍，整片玻璃碎裂。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東一間超商遭人開槍，整片玻璃碎裂。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，10日晚間6時45分接獲報案，指犯嫌不明原因持空氣槍朝超商玻璃窗射擊，目前已掌握特定犯嫌身分，現正積極查緝中。警方呼籲，民眾如有糾紛，應循正當管道反映，切勿以暴力方式處理，以免觸法並危害公共安全。

▲▼ 屏東一間超商遭人開槍，整片玻璃碎裂。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

02/09 全台詐欺最新數據

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

台電屏東啟動春節專案檢測　強化交通+醫療連假供電

台電屏東啟動春節專案檢測　強化交通+醫療連假供電

農曆春節將至，為確保返鄉出遊與醫療照護期間用電穩定，台電屏東區處於春節前啟動重要用戶專案檢測，由主管率隊前往鐵路場站及多家醫療院所，全面檢視內外線供電設備，提前排除潛在風險，提升供電可靠度，確保連假期間交通順暢、醫療不中斷，讓民眾安心過好年。

到府清潔記格局！惡男爬牆行竊性侵女住戶

到府清潔記格局！惡男爬牆行竊性侵女住戶

婦人欲領30萬稱發年終　屏東警攔詐成功

婦人欲領30萬稱發年終　屏東警攔詐成功

就在大學校園旁！屏東販毒集團藏身出租套房

就在大學校園旁！屏東販毒集團藏身出租套房

日本超商超狂炒菜機器人上線

日本超商超狂炒菜機器人上線

屏東潮州超商槍響

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

