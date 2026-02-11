屏東超商傳槍響！整片玻璃碎成蜘蛛網狀…遺留1彈孔　犯嫌逃逸中

記者陳崑福、黃資真／屏東報導
屏東縣潮州鎮一間超商昨(10日)晚間6時許，遭不明人士持空氣槍朝超商射擊，整片玻璃當場碎成蜘蛛網狀，警方獲報調查後目前已掌握特定犯嫌身分，全力追緝中，詳細案情還有待進一步釐清。
▲屏東一間超商遭人開槍，整片玻璃碎裂。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
警方表示，10日晚間6時45分接獲報案，指犯嫌不明原因持空氣槍朝超商玻璃窗射擊，目前已掌握特定犯嫌身分，現正積極查緝中。警方呼籲，民眾如有糾紛，應循正當管道反映，切勿以暴力方式處理，以免觸法並危害公共安全。
