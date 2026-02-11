民眾黨同意院版軍購條例付委！國民黨仍要自提版本　藍委怨遭突襲

▲國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲表示國民黨會自提版本。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營擱置，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍11日回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委。」國民黨文傳會主委吳宗憲對此則說，尊重民眾黨的主體性，國民黨會有自己的版本，一定是專業且對美採購會載明，強調國民黨支持強大國防，但要讓台灣人開心，而不是美國人開心。不過，也有藍委私下抱怨，有被民眾黨突襲的感覺。

針對賴清德呼籲在野新會期將國防預算當「最最最優先法案」，盼將政院版一同審議，民眾黨會不會也讓院版一同付委？陳清龍表示，民眾黨團軍購條例版本在1月30日已經付委，賴清德稍早在記者會上說，希望這會期將軍購特別條例列入最最最優先法案，這點民眾黨贊成。

陳清龍提及，為了台灣國防安全，當然要把國防軍購條例列為民眾黨最最最優先法案，而民眾黨並不是擋行政院版軍購條例，「我們也同意院版條例可以付委。」大家一起併案監督、審查，並向全國同胞表達民眾黨對台灣國防的自主重視。

吳宗憲對此表示，尊重民眾黨的主體性，國民黨會有自己的版本，一定是專業且對美採購會載明。國民黨支持強大國防，反對浮濫的軍購，也要求對軍人適度加薪，有了尊嚴才會有保家衛國的決心，我們的武器希望是買適合台灣的，該花的錢該花，但不該用的一塊錢都不要亂花，沒辦法接受一張椅子五萬，桌子一百多萬，也希望買到最先進的武器，只是民進黨政府習慣亂扣帽子，國民黨是要讓台灣人開心，而不是美國人開心。