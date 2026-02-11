北市中山分局6天查3賭場　83歲婦、17歲高中生麻將桌拚輸贏

▲北市中山區一周查獲三賭場，麻將協會最大83歲婦人對決17歲高中生。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局在一周內針對轄區賭場進行掃蕩，其中包括兩場德州撲克賭場以及麻將協會，警方共計逮捕3名負責人、4名工作人員，查獲52名賭客，其中麻將協會有28名賭客被逮，最年長的是83歲，最幼齒的是年僅17歲的高中生。

中山分局陸續在轄區查獲賭場，3個賭場的負責人都姓陳，另外還有德州撲克發牌的26歲黃姓女荷官，26、29歲的陳姓、張姓男荷官等4人，賭客共計52人，查扣抽頭金8.7萬、賭資61.8萬。

麻將協會掛羊頭賣狗肉 17歲高中生「對決」83歲資深麻將人

其中民權一派出所轄區內掛羊頭賣狗肉的麻將協會，查獲73歲陳姓現場負責人，查扣抽頭金2200元，陳男表示並沒有經營賭場，只有抽取茶水費，每人每桌僅收60元。

警方現場查扣7桌共計28名賭客，其中年紀最大的江姓婦人已經83歲，還有4名17歲高中生，形成「嬤孫同場對決」的場面。警方訊後依照賭博罪嫌將陳男移送，28名賭客則另依照規定裁罰。

德州撲克協會被查獲 現場負責人改口：我不是實際負責人

另外，7日凌晨1時許，掌握八德路二段上有一家德州撲克賭場，利用協會名義成立，由40歲的陳姓男子負責打理現場，另外找來26、29的陳姓、張姓男荷官負責發牌，從2025年12月就開始經營。

警方逮捕14名賭客，查扣7萬元抽頭金、賭資18.9萬，陳男否認有賭博性質，僅每個人頭收取2百元的茶水費，強調顧客是來競技並非博弈，但陳男對於租屋時間、租金完全無法回答，最後直接不演了，改口稱並非實際負責人。

招待所成德州撲克賭場 火辣荷官現場發牌

中山區條通裡的一間民宅地下室，承租給40歲的陳姓男子經營德州撲克賭場，從2025年12月營運，警方開始注意到該招待所每天有不特定人士出入，前往埋伏後確認為賭場，當場逮捕美女荷官、施姓負責人還有7名賭客。

警方發現，賭客平均年紀約25至42歲，由26歲身材火辣、面貌姣好的黃姓女荷官負責發牌，且每次可以領取3至10萬元的籌碼，每回合結束都由現場人員抽取百分之五的抽頭金，訊後由警方依照賭博罪嫌送辦，賭客則依規定裁處。

北市中山分局一周內連續查獲3個賭場，共計查扣抽頭金8.7萬元，另外賭客現金約61.8萬，另外還有籌碼、監視器鏡頭、對講機，班表、點鈔機、帳冊以及月報表等證物，依照賭博罪嫌將負責人、工作人員等7人移送法辦。