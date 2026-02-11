貿易協議最大贏家是這2國　經濟學人：台灣2500億美元投資恐難兌現

▲川普關稅牽動全球經濟。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《經濟學人》10日分析川普政府簽署的一系列貿易協議，其中英國與阿根廷成為最大贏家，而柬埔寨與馬來西亞代價最為慘重。台灣則被評為握有較大籌碼，讓步程度較小，但2500億美元的投資承諾，實現可能性較低。

川普政府雖未達成「90天內簽好90筆協議」的承諾目標，但已完成5項貿易協議及10多項較鬆散的框架協議。這些協議內容刻意簡化，多數不到8頁，充斥模糊表述，未經國會批准也缺乏強制執行機制。那麼，究竟有哪些國家占了上風？

柬埔寨與大馬「代價最高」

其中，柬埔寨與馬來西亞付出最高昂代價，為了換取19%關稅與部分出口商品豁免，被迫做出全面讓步。較常規措施包括取消美國商品關稅與放寬檢疫規定。不過，大馬還同意仿效美國對「非市場」第三國，也就是中國的出口管制，與他國簽署數位貿易協議之前，還必須先諮詢川普。美國甚至可因不滿大馬另外簽署的其他協議而終止合約。

▼掌握先進半導體的台灣經濟讓步較小。（圖／路透）



歐日韓台「讓步較小」

至於對美國握有較大籌碼的歐盟、日本、南韓與台灣，讓步幅度較小。這些國家掌握產業供應鏈與先進半導體，儘管面臨15%互惠稅率，但成功爭取到汽車、藥品及半導體等關鍵商品的關稅減免。

作為交換條件，這些國家雖需取消多項工業與農業關稅，降低對美國汽車的非關稅壁壘，同時做出驚人承諾，例如歐盟允諾採購7500億美元美國能源，台灣承諾投資2500億美元，但《經濟學人》直言這些承諾「不太可能實現」。

印度則達成中等程度的貿易協議，談成18%關稅及非專利藥物、飛機及汽車零件的有條件豁免，代價是對美國工業產品及基因改造玉米等敏感出口品開放市場。

▼川普在白宮會見英國首相施凱爾。（圖／路透）

英國阿根廷「談到最好條件」

英國與阿根廷則談到最好的貿易協議，兩國僅面臨10%對等關稅，並帶有大規模豁免條款，例如能向美國銷售大量免關稅牛肉。英國企業每年可按10%稅率銷售10萬輛汽車，還有汽車零件與鋼鐵的關稅優惠。作為交換，兩國都擴大了美國企業的市場准入，但設法避開他國面臨的全面性承諾。

川普保證贏了？長期影響曝光

《經濟學人》評論，對於那些把貿易視為「零和遊戲」的人而言，川普確實是贏家，但美國提高關稅的做法，確實對國內消費者帶來更大負擔，並且削弱了市場競爭力。

相較之下，現在被迫開放市場的貿易夥伴，包括放寬鎳出口限制的印尼、鬆綁農業貿易的印度、降低關稅壁壘的歐盟，這些改變將持續產生效益，「做出最大讓步的國家，最終可能獲益最多。」