生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

趁大掃除快丟掉！舊手機丟抽屜「越放越毒」恐成未爆彈

▲舊手機回收開跑。（圖／彰化縣環保局提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／彰化縣環保局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

消防專業粉專「消防神主牌」昨（10）日發文示警，民眾家中常囤積淘汰的舊手機或行動電源，這些過期鋰電池隨著時間推移會產生化學變化，不僅可能膨脹起火，甚至外洩有毒物質，呼籲民眾趁著年前大掃除，將這些「隱形炸彈」徹底清除。

鋰電池化學壽命具倒數期限

「消防神主牌」指出，台灣人惜物的習慣常讓抽屜堆滿舊手機與舊相機，但鋰電池並非「陳年老酒」，自出廠起內部的化學反應就在邁向死亡。即便沒有使用，電池仍有保存期限，囤積過期電子產品並非節儉，而是將家宅置於不可預測的火災風險中。

粉專嚴肅提醒，「你囤積的不是回憶，是風險」，這些設備隨時可能成為居家安全的隱形殺手。

內部短路與「懷孕」電池的威脅

針對電池老化的危險性，粉專解釋道，鋰電池內部的電解液會隨時間分解產生氣體，導致電池膨脹；更致命的是，老化過程中會生成尖銳的「鋰枝晶」，這些結晶如刺般穿透正負極間的絕緣層，一旦觸發內部短路，便會迅速產生高熱甚至起火。由於此類變化發生在電池外殼內部，火災發生前往往毫無預警。

▲▼舊手機丟抽屜「恐成未爆彈」。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲舊手機丟抽屜會越來越毒。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

就算沒電「仍具環境與化學劇毒」

針對民眾疑惑「用到沒電是否就安全」的觀點，粉專強調，雖然完全放電後起火機率降低，但鋰電池本質上仍是裝滿鈷、鎳、錳及腐蝕性電解液的化學包。隨著外殼銹蝕，有害物質外洩將傷害家人的呼吸道與皮膚。

粉專呼籲，「應將廢棄電池送往超商或回收站，這才是對家人安全最大的保障。」

正確回收渠道保障居家安全

根據環保署規定，廢電池屬於應回收項目，民眾可利用全台四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、量販店或連鎖藥妝店的回收管道處理。趁著春節前大掃除，將壞掉或不再使用的電子產品整理出來，不僅能避免重金屬污染環境，更能防止過期電池在居家環境中自燃，守護春節假期的住家消防安全。

02/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

台南市山上區一間金屬加工公司，10日晚間6時39分發生火警，廠內火警自動警報與廣播設備第一時間啟動，立即通報並引導人員疏散，台南市消防局獲報後，迅速調派第四救災救護大隊轄下山上、大內、南科、新市及善化分隊，共計14車、23人前往搶救，所幸廠方即時應變、初期滅火得宜，火勢迅速控制，無人員傷亡。

行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員：如炸彈

行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員：如炸彈

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理

南消一大走入新營民榮社區攜手守護春節居家安全

南消一大走入新營民榮社區攜手守護春節居家安全

