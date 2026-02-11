「相信高金素梅是台派」惹議　王世堅：循循善誘希望化敵為友

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉貪遭調查局搜索。綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，台灣不分政黨，大家都是命運共同體」。引起部分支持者不滿。對此，王世堅今（11日）受訪時表示，「力挺」兩個字後言之過重，基於同事、人情之常，當然循循善誘希望化敵為友，讓無黨籍的她加入台灣派，這有什麼不對？莫名其妙，要罵罵別的事情。

王世堅回應，「力挺」兩個字後言之過重，畢竟大家都是立法院的同事，至於去他臉書質疑的人啊，請問原住民不是台灣派嗎？不是最忠實的台灣派嗎？每個人生活工作的感受不一樣，他30年前經營小鐵工廠聘請30多位原住民，現在很多住在台東、花蓮，都還有聯絡。

王世堅直言，原住民是這麼的善良、純真、刻苦耐勞、從來不過問政治，但在生活、工作、法規適應難免有一些問題，就會找這些原住民立委幫忙，高金素梅也是之一啊，他很多工人過去也找高金素梅幫忙。基於同事、人情之常，當然循循善誘希望化敵為友，讓無黨籍的她加入台灣派、壯大台灣，這有什麼不對？莫名其妙，要罵罵別的事情。

王世堅強調，站在任何的角度立場，工作地方的同仁有遇到一些問題，甚至司法調查，講這些是人情之常嘛，不是嗎？自己有說不要辦高金素梅嗎？他昨天要高金素梅誠實勇敢地面對，昨天90%時間在講調查跟政治全然無關。這些來批評的人怎麼不講這些？這才是自己講話的重點。

對於該起官司，王世堅認為，政治跟司法脫鉤，這些司法單位的人員他們不會自打嘴巴，砸自己的招牌，他們一定有相當的根據跟線索，所以來查，這是對的啊，跟政治無關。然後期望高金素梅能夠勇敢面對，自己是這麼講的啊。就針對檢調司法單位提出的問題好好回答就好，「她是台灣派，這有什麼不對？原住民不是台灣派嗎？他是最忠實的台灣派，不是嗎？有誰敢質疑原住民什麼嗎？」

王世堅透露，自己過去工廠的這些好同事們，那是1000多度的鐵工廠欸，把廢棄船料拆下來加溫到1000度，然後通過軋鋼機型變，這樣的工作環境，當時只有原住民同胞願意來做，30幾個工人全部都是原住民，到現在都保持很好的聯絡，在他心目中認為原住民就是最忠實的台灣派，就這麼簡單。他說，高金素梅也是原住民。她做其他什麼事自己不曉得，但是她服務了這些原住民嘛。

王世堅表示，高金素梅做了什麼自己不清楚，她現在要接受調查，自己勇敢面對，也沒辦法幫她回答什麼。但大家在同一個屋簷下工作，同事之誼，他跟高金素梅20幾年來只見過一次面，20幾年前在台北市議會的時候，黨的某高層介紹她來議會拜訪好幾位議員，禮貌上坐10分鐘，就這樣子而已。

王世堅指出，他跟高金素梅委員沒有任何言語上、見面，通通都沒有。他釋出的這些善意，都是基於執政黨應該心胸開闊，接納來自各個不同族群、不同階層、不同政治想法的政治工作者，這才會讓台灣壯大。要化敵為友，這才是真正的愛台灣，其他不想多講。