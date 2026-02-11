　
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市火警延燒11戶！張榮發基金會送暖贈慰問金　每戶5千元

▲張榮發基金會於花蓮市公所三樓會議室，親自頒贈火災慰問金給11名受災戶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市重慶路205巷日前發生重大火警事故，造成多戶住宅受損，居民生活一夕間受到衝擊。為表達關懷並協助受災家庭度過難關，花蓮市長魏嘉彥日前偕同張榮發基金會於花蓮市公所三樓會議室，親自頒贈火災慰問金予11名受災戶，每戶發放新台幣5,000元，以實際行動傳遞社會溫暖。

本次慰問捐贈活動由張榮發基金會訪查部東部辦事處江智宇副課長代表出席，除與魏嘉彥共同發放慰問金關懷受災戶外，也特別致贈一只長榮集團紀念保溫瓶予魏市長，象徵公私部門攜手合作、共同守護市民的心意。該保溫瓶上印有基金會公益歌曲《讓我成為你的翅膀》歌詞，其中「彼此的支持就像一雙翅膀，能幫助受困者飛越困境、迎接希望」的文字，傳遞出陪伴與支持的力量，也為許多人帶來勇氣與希望。

▲▼致贈印有基金會公益歌曲《讓我成為你的翅膀》歌詞的紀念保溫瓶給魏嘉彥。

魏嘉彥表示，火災發生後，市公所第一時間即啟動各項應變與關懷機制，從現場協助、緊急安置到後續關懷，盼能減輕居民在災後復原期間的壓力。此次特別感謝張榮發基金會即時伸出援手，透過慰問金的發放，協助受災家庭因應當前生活所需，也讓市民感受到社會各界的溫暖支持。

慰問金頒贈儀式於市公所三樓會議室舉行，魏嘉彥逐一向受災戶致意，關心大家目前的生活狀況，並傾聽居民提出的實際需求。他強調，市公所將視各戶狀況，持續結合民間資源，提供後續必要的協助，陪伴市民一同度過難關。

張榮發基金會長期投入公益關懷，秉持回饋社會的精神，透過實際行動關懷火災受災戶，並與花蓮市公所攜手合作，期盼透過即時的慰問與支持，讓居民感受到社會的關心與力量。

魏嘉彥最後也提醒，近期天氣寒冷，使用大功率暖爐設備時務必提高警覺，用火、用電安全皆不可輕忽。市公所將持續加強防災宣導與整備工作，守護市民生命與財產安全，並在災害發生時，第一時間成為市民最堅實的後盾。
 

