吃藥「只喝一口水」超母湯！藥師曝3大地雷：恐食道潰瘍

許多民眾習慣吃藥只喝一口水，甚至服藥後立即躺下。藥師洪正憲近日在粉專提醒，這類行為極易引發「藥物性食道炎」，部分藥物若停留在食道，會因物理或化學刺激導致黏膜受損，引發胸痛、吞嚥困難等嚴重症狀，呼籲用藥時務必搭配足量水分並保持直立。

藥物卡食道恐釀潰瘍與發炎

洪正憲在「藥師洪正憲-藥就趁憲在」指出，藥物性食道炎是指藥物吞服後未能順利進入胃部，滯留於食道造成發炎。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥疼痛或明顯的卡藥感，這些不適感通常在服藥後數小時至數天內出現，若未及時處理，恐演變成嚴重的食道潰瘍，對患者的進食與生活品質造成衝擊。

這幾類藥物被點名「易引發食道炎」

在常見藥物中，有幾類特別容易引發食道炎。首先是「雙磷酸鹽類」骨鬆藥物，其具強腐蝕性，服藥後需直立至少30分鐘；其次是「四環黴素類」抗生素（如Doxycycline），其酸性體質極易刺激食道。

此外，常見的NSAIDs止痛藥（如阿斯匹靈、布洛芬）、鐵劑及氯化鉀等，若服用方式不當，皆有導致黏膜損傷的風險。

預防三原則：足水、直立、避睡前

為確保用藥安全，洪藥師提出三項預防建議：每次服藥應搭配至少200至250毫升的白開水；服藥後應維持坐姿或站姿至少30分鐘；並應避免在睡前服用藥物，且服藥後30分鐘內切勿躺下。

同時，他也提醒，若服藥後出現異常灼熱感，應主動向醫師或藥師諮詢，評估是否需調整劑型或給藥方式。

正確劑型選擇降低受損風險

除了服藥姿勢外，藥物劑型的選擇也能降低風險。藥師建議，對於吞嚥功能較弱或曾有食道炎病史的患者，可與醫療團隊討論改用懸液劑（藥水）或較易吞服的膠囊；另外，服用大顆維他命錠劑時也需格外留意，若感覺異物感持續不退，應尋求專業醫療建議，切勿強行吞嚥固體食物嘗試緩解。

