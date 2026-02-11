桃園市議會國民黨團新卸任總召交接　徐其萬回鍋

▲桃園市議會國民黨團新卸任總召交接，徐其萬(右)接任。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團11日於市議會大禮堂，舉行新卸任總召交接典禮，由市黨部主委蔡忠成監交。蔡主委表示，卸任總召林政賢服務熱忱，為人謙卑，擔任總召期間歷經大惡罷，並成功帶領大家反惡罷，深受大家肯定。新任總召徐其萬擔任多屆議員，對議事運作熟稔，期許他帶領黨團監督市政，捍衛市民權益。

▲徐其萬接任市議會國民黨團總召，大園鄉親分享榮耀。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市議會議長邱奕勝表示，徐其萬市議員為民服務，深耕基層，有目共睹，2022年尋求連任，在大園選區拿下逾50%的過半選票，創下這屆市議會唯一的紀錄，期許在新任徐總召帶領下，國民黨更加謙卑努力，年底大選創造更好的佳績。

新任總召徐其萬市議員說，他在2022擔任議會國民黨黨團總召，此次回鍋正逢馬年，而他名字中的「萬」代表萬馬奔騰，希望桃園藍營年底大選大獲全勝。卸任總召林政賢表示，他在擔任總召期間，市議會審查市府總預算，是六都預算是第一個通過，在議長邱奕勝的帶領下，展現各黨團和諧，議事運作有效率，加速桃園的建設的努力。

桃園市議會國民黨團新人事，分別為：新任總召徐其萬、副召集人李柏坊、陳韋曄與徐玉樹，另設執行長周玉琴、副執行長陳瑛與張桂綿。市長張善政亦帶領市府團隊出席國民黨團新卸任總召交接典禮。