生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝦皮「智取包裹卡死」拿不出來　曝3招解決！大票苦主崩潰：好狼狽

▲▼蝦皮智取店。（圖／記者陳威廷攝）

▲一票人遇過包裹卡在櫃子裡的崩潰經歷。（示意圖／記者陳威廷攝）

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮智取店可24小時取貨，但缺點是，遇到包裹卡住、有異常，可能會求助無門。一名女網友抱怨，包裹卡住在櫃子裡，到底該怎麼解救？文章曝光後，釣出大票苦主開噴，「只好當場拆封，好狼狽」、「客服20分鐘都沒有人接」、「往上推就可以了」；還有人直言，「要準備美工刀，才能現場拆貨」。

一名女網友在Threads表示，她把包裹寄到蝦皮智取店，豈料遇到箱子卡住櫃子裡的尷尬窘境，於是PO文求助「它的上下層板不太能移動，哇賽…在線急！」

文章曝光後，底下網友熱議，「我也遇過，聯繫客服幫我遠端開多一層的門處理了」、「在蝦皮取貨那邊點客服，會有人遠端幫你開上門」；不過也有人坦言，客服根本打不進去，「我之前遇到這個情況，打那個客服20分鐘都沒有人接」。

過來人只能現拆包裹　提醒自備美工刀

釣出一票苦主怒吼，「那時候很晚，等客服等不到…氣死，乾脆直接打開」、「往上頂一下就好（板子沒有固定），上次遇過一樣的狀況」、「我也被氣過，最後暴力解決，但是當下真的非常生氣」、「上次也卡住，最後只好當場拆封，好狼狽」、「上面層板不是固定的，往上推就可以了，我上次遇到，問剛好要離開的員工才學到的」、「我買小卡直接被壓在層板中間，直接拿美工刀破包裹，幸好沒折到卡」、「以後去領貨都要準備美工刀，才能現場拆貨」。

對此，一名店員無奈坦言，客服效率真的不佳，他在現場上貨，每次遇到客人有問題，10個只有2個打成功，「我又不知道能怎麼幫他」，只能請對方一直打電話。員工也表示，「遇到機台維護不要再問店員能不能取貨了，我們只是上貨，不管錢的部分，建議大家不要放到最後一天再去取，智取店概念跟販賣機一樣，裡面的錢都是有保全來換來放的」。

總結來說，民眾遇到包裹卡住的話，可先嘗試聯絡客服，透過遠端多開啟一層門，或是嘗試把層板往上推，再不行的話，只能當場拆包裹，因此建議要自備剪刀、美工刀。

02/09 全台詐欺最新數據

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠
川普震怒向高市內閣發飆　日本今派官員赴美談判

總預算未過　鐵道局：最快4月影響廠商工程款支付

社群爆紅「色彩狩獵」怎麼玩？約好友出門「捕捉顏色」零成本提升多巴胺

趁大掃除快丟掉！舊手機丟抽屜「越放越毒」恐成未爆彈

蕭美琴響應紙風車「椅子會」：不讓任何一位孩子被落下

日本學界示警北海道恐有9.0強震　郭鎧紋認同：很有可能出現

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

獨／好市多台中再開4間店　西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

只聲押高金素梅助理？律師揭北檢目的「立委有保護傘」

美女教練被霸凌一度輕生！真相曝光　館長氣到胃痛：記男員工大過

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻

高中生北捷持剪刀發呆　蔣萬安：依法裁處

預約「郵局1服務」寄衣服　他驚艷大推

可疑包裹剛送達「炸成火球」火光噬人！

妙齡女傳訊「撐不住了」　警緊急救回一命

蝦皮智取店包裹美工刀客服櫃子卡住

