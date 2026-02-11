蝦皮「智取包裹卡死」拿不出來　曝3招解決！大票苦主崩潰：好狼狽

▲一票人遇過包裹卡在櫃子裡的崩潰經歷。（示意圖／記者陳威廷攝）



網搜小組／劉維榛報導

蝦皮智取店可24小時取貨，但缺點是，遇到包裹卡住、有異常，可能會求助無門。一名女網友抱怨，包裹卡住在櫃子裡，到底該怎麼解救？文章曝光後，釣出大票苦主開噴，「只好當場拆封，好狼狽」、「客服20分鐘都沒有人接」、「往上推就可以了」；還有人直言，「要準備美工刀，才能現場拆貨」。

一名女網友在Threads表示，她把包裹寄到蝦皮智取店，豈料遇到箱子卡住櫃子裡的尷尬窘境，於是PO文求助「它的上下層板不太能移動，哇賽…在線急！」

文章曝光後，底下網友熱議，「我也遇過，聯繫客服幫我遠端開多一層的門處理了」、「在蝦皮取貨那邊點客服，會有人遠端幫你開上門」；不過也有人坦言，客服根本打不進去，「我之前遇到這個情況，打那個客服20分鐘都沒有人接」。

過來人只能現拆包裹 提醒自備美工刀

釣出一票苦主怒吼，「那時候很晚，等客服等不到…氣死，乾脆直接打開」、「往上頂一下就好（板子沒有固定），上次遇過一樣的狀況」、「我也被氣過，最後暴力解決，但是當下真的非常生氣」、「上次也卡住，最後只好當場拆封，好狼狽」、「上面層板不是固定的，往上推就可以了，我上次遇到，問剛好要離開的員工才學到的」、「我買小卡直接被壓在層板中間，直接拿美工刀破包裹，幸好沒折到卡」、「以後去領貨都要準備美工刀，才能現場拆貨」。

對此，一名店員無奈坦言，客服效率真的不佳，他在現場上貨，每次遇到客人有問題，10個只有2個打成功，「我又不知道能怎麼幫他」，只能請對方一直打電話。員工也表示，「遇到機台維護不要再問店員能不能取貨了，我們只是上貨，不管錢的部分，建議大家不要放到最後一天再去取，智取店概念跟販賣機一樣，裡面的錢都是有保全來換來放的」。

總結來說，民眾遇到包裹卡住的話，可先嘗試聯絡客服，透過遠端多開啟一層門，或是嘗試把層板往上推，再不行的話，只能當場拆包裹，因此建議要自備剪刀、美工刀。