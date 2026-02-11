美濃大峽谷盜挖「2個澄清湖球場」　橋檢起訴106人、扣3千萬現金

▲橋頭地檢署追查美濃大峽谷及大樹區非法開挖、回填廢料案，歷經多月蒐證，偵結起訴106人。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署追查「美濃大峽谷」及大樹區非法開挖、回填廢料案，歷經多月蒐證，密集發動14波搜索與拘提行動，繼日前起訴前市議員特助石麗君等12人後，橋檢今（11）日進行第二、三波偵結起訴，總計起訴多達106人，檢方指出，遭盜挖範圍相當於約2個澄清湖球場面積，規模罕見，除重創地貌與生態，也形成環境安全隱憂，同步查扣現金3197萬元、大批土地與重型機具。

橋檢表示，專案小組自2025年8月接獲檢舉後，指揮警方與環保單位全面清查，陸續傳喚超過200人到案說明，逐步拼湊出盜採、掩護、運輸與回填廢棄物的一條龍結構。檢方依違反《組織犯罪條例》與《廢棄物清理法》等罪嫌，分批偵結起訴，其中包括前高雄地檢署檢察官陳正達（已交保）及前議員助理石麗君等人。

檢方調查，石麗君涉案期間具議員助理身分，被控替相關業者向警方申請砂石通行證，疑似成為非法運輸的「掩護門票」，讓司機得以進出載運盜採砂石與回填廢料；因涉案情節重大，且仍有共犯在逃，法院日前裁定續押獲准，仍可依法提起抗告。

專案行動除大舉起訴外，也同步追扣不法利得與工具，已查扣現金3197萬元、扣押43筆土地，以及38輛曳引機等重型車輛。檢方強調，本案開挖範圍與破壞程度前所少見，後續將持續追查金流與共犯網絡，防堵不法盜採再度破壞國土。