玉里年貨大街「馬」上開逛　萌馬燈籠、插花盆飾集點大方送

▲年貨大街匯集30攤嚴選特色攤位，年節採買一次到位。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮年度盛事「玉里年貨大街－『馬』上開逛」活動熱鬧登場，現場匯集30攤嚴選特色攤位，網羅南北乾貨、人氣伴手禮、新住民異國料理及原住民風味美食，年節採買一次到位，吸引大批民眾前往逛街辦年貨，現場洋溢濃厚年節氣氛。

▲集滿3點即可兌換應景的「馬年造型燈籠」，數量有限兌完為止。

本次年貨大街活動地點設於玉里鎮民權街停車場（和平路至中山路間），即日起至2月13日（週五）止，每日上午10時至晚間8時開放。

活動期間除每日早上限量發放消費券供民眾搶領外也推出消費集點好康回饋活動，凡單筆消費每滿50元即可獲得1點，集滿3點即可至服務台兌換今年最應景的「馬年造型燈籠」1個（數量有限，兌完為止）。

此外，為增添年節文化氛圍，每日下午3時，民眾憑集點章即可免費報名參加「DIY插花應景盆飾」體驗活動，以在地農產花材為素材，親手製作喜氣盆飾，為新年增添吉祥喜氣。

玉里鎮長龔文俊表示，今年適逢馬年，「蛇隱馬現」象徵馬到成功、馬上大吉，感謝鄉親長期以來的支持與肯定。玉里鎮農特產品豐富多元，今年更結合在地農產開設插花教學課程，讓民眾看見地方農業的創意價值。

龔文俊指出，玉里年貨大街已連續4年辦理，不僅提供鄉親年節期間便利的採買平台，也為在地農民與業者建立行銷通路，未來將持續精進活動內容，提升整體行銷能量，讓年貨大街成為代表玉里的特色品牌活動。

