酒測也搞「校正回歸」！聯結車司機0.23判刑4月...上訴逆轉無罪

▲聯結車司機酒駕未超標卻遭判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名劉姓聯結車司機，行經台61線與他車發生擦撞，酒測值0.23，低於刑法法定標準。一審依「酒精代謝率」回推計算，認定他3小時前開車，濃度可能高達近0.49毫克，因此遭判處4月徒刑。案件上訴二審後逆轉，法官認為「回推計算」的科學證據力不足，撤銷原判決，改判劉姓司機無罪。

根據判決書，劉姓駕駛於民國111年10月28日晚間至29日凌晨，在雲林縣住處飲酒。休息數小時後，他在同月29日上午6時30分駕駛聯結車上路。當日上午9時15分，車輛行經彰化縣鹿港鎮台61線時，與趙姓駕駛發生擦撞。警方獲報到場處理，對劉男實施酒測，測得吐氣酒精濃度為每公升0.23毫克。

一審認定超標判4月得易科罰金

儘管現場酒測值未超標，一審認定回推計算，推算其開車當下的酒精濃度可能高達每公升0.49毫克，已超過法定標準，且因他過去有酒駕前科構成累犯，依公共危險罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

劉男不服判決提起上訴。二審合議庭經過審理，法官依據現行法律明定，公共危險罪中的酒精標準應以「實際測得值」為判斷基準。若酒測值未達0.25毫克，檢方應舉證駕駛人是否有「其他不能安全駕駛」的具體行為（如蛇行、言語恍惚等），而非直接以數學回推方式，架空法律明文規定的兩種不同構成要件。

合議庭認為，酒精代謝速度因人而異，受體質、年齡、健康狀況、飲酒細節等多重因素影響，無法用一個「平均數」精準回推到個案當事人身上。且根據警方當場所做的生理平衡測試（如畫同心圓等），紀錄顯示劉男當時並無異常狀況，也未能提出其他證據證明他「不能安全駕駛」。

上訴二審改判無罪

法官認定「酒精回溯計算」方法，其科學性與套用於個案的準確性存在合理懷疑，無法形成被告有罪，在證據不足的情況下，因此，撤銷一審有期徒刑判決，改判無罪。全案仍可上訴。