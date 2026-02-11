立委、議員非同層次？陳清龍轟賴清德「傲慢」　嗆：你也不懂長毛象

▲民眾黨立法院黨團11日舉辦「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會，總召陳清龍出席。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德今（11日）召開記者會，喊話在野黨把行政院版1.25兆國防特別預算條例交付立法院外交國防委員會審查，卻也提到他注意到，這屆許多立委從地方議會上來，但地方議會運作層次跟國家最高民意殿堂立法院不一樣，呼籲他們要遵守憲法。對此，曾是台中市議員的民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，賴清德講這一句話就是代表權力的傲慢，請問公衛出身的賴清德，你懂國防跟憲法嗎？可能也不懂，也不懂台灣歷史、民主尊重人民，「你也不懂長毛象」。

賴清德11日上午率國防部長立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。在媒體提問階段，賴清德表示，他有注意到這屆許多立委從議會上來，地方議會的運作跟中央立法院跟行政院運作不一樣，他自己當過地方首長，地方工作的事項跟層次沒有辦法跟國家最高民意殿堂，立法院、行政院、考試院、監察院或司法院之間運作完全不同的，因為有憲政架構在，所以特別要呼籲在野黨，立法院行使立法職權時候，跟地方議會不一樣，要遵守憲政運作，這樣整個政策推動才有辦法順利。

待總統府記者會落幕，民眾黨團緊接著舉辦「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會。針對上述賴清德發言，媒體詢問陳清龍，怎麼看賴質疑在野黨立委不懂憲政層次？陳回應，賴清德講這一句話就是代表權力的傲慢，賴也是全國人民一票一票選出來的民選總統，而地方的民意代表也是人民一票一票選出來的，「賴清德今日記者會不也是向所有地方人民做訴求嗎？你不尊重民意代表，是否代表你也不尊重民意？」

陳清龍說，賴清德說地方民意代表可能不懂國防，他要請問公衛出身的賴清德，「你是做醫生的，請問賴總統你懂國防嗎？你懂憲法嗎？」到目前為止，賴所做的一切作為有依照憲法所賦予的程序，執行對國家治理的責任嗎？「賴總統你可能也不懂國防，你也不懂憲法，你可能也不懂台灣歷史、不懂民主尊重人民，你也不懂長毛象」。