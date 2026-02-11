　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為保護核武資產　挪威國防軍總司令警告：俄羅斯恐將入侵！

▲▼挪威國防軍總司令克里斯托弗森警告，俄羅斯很可能為了北方的核資產而入侵挪威。（圖／路透）

▲挪威國防軍總司令克里斯托弗森警告，俄羅斯很可能為了北方的核資產而入侵挪威。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

挪威國防軍總司令克里斯托弗森警告，俄羅斯未來可能侵略挪威，以確保其北方核武資產安全。他指出，俄羅斯大部分核武部署在距離挪威邊境不遠的科拉半島，包括核潛艇、陸基飛彈與核武能力飛機，這些設施對俄國在與北約可能的衝突中至關重要，「我們不排除俄羅斯可能採取行動，以保護其核武能力和第二次打擊能力」。

克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）近日接受《衛報》採訪時表示，俄羅斯對挪威並非像對烏克蘭那樣有明確的佔領意圖，但北極核設施的重要性，使挪威不得不保持高度戒備。自2020年上任以來，他負責指揮挪威國防軍及情報單位，面對俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲安全局勢劇變，挪威也加強北部邊境防衛，而瑞典、芬蘭也共同加入北約。

對於美國總統川普近期對格陵蘭及北約盟軍的言論，克里斯托弗森批評其「完全不合理」，並回顧挪威在阿富汗的實際作戰經驗。他指出，「我們確實在前線，執行從拘捕塔利班領導人、訓練當地部隊到監控任務等全方位行動，也因此失去了10名挪威同袍。」

在防衛策略上，克里斯托弗森表示，挪威同時準備應對傳統入侵與分散的混合威脅，包括破壞行動與電子干擾等。他指出，目前俄羅斯在北極空域的活動多為技術或經驗不足造成的誤入。挪威與俄羅斯仍在巴倫支海搜救上保持直接聯絡，並定期舉行邊境會議。

他建議，奧斯陸與莫斯科應建立軍事熱線，以避免誤判情勢導致衝突升級。

針對川普聲稱中國和俄羅斯對於格陵蘭抱持軍事野心的說法，克里斯托弗森則表示，俄羅斯在北極的活動主要集中在傳統北極區域，以觸及大西洋為目的，「這跟格陵蘭無關」。

克里斯托弗森最後提醒，無論是俄羅斯或其他擴張型國家，佔領一國雖然初期容易，但維持長期佔領卻非常困難，成本高昂且最終可能失敗，「從烏克蘭戰爭中，俄國應該明白這一點。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

衛星照曝！美軍中東基地「愛國者」上發射車

衛星照曝！美軍中東基地「愛國者」上發射車

美軍近期在中東最大軍事基地——卡達烏代德基地（Al-Udeid Air Base）部署愛國者飛彈時，罕見採用機動式卡車發射平台，而非傳統半固定式發射站，突顯美伊緊張情勢升溫。衛星影像分析專家古德海德（William Goodhind）指出，這項決策讓飛彈系統擁有更高機動性，可在伊朗攻擊時快速移動或反擊。

美智庫：川普任內恐縮減駐韓美軍規模

美智庫：川普任內恐縮減駐韓美軍規模

警告藍白勿玩火自焚！美議員憂台刪國防預算

警告藍白勿玩火自焚！美議員憂台刪國防預算

挪威俄羅斯

