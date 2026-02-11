卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰10日出席工研院先進半導體研發基地動土典禮時提到，國力就是電力，未來將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。對此，國民黨立委葛如鈞表示，「我們只想說，早知如此，何必當初呢？」短短不到一年時間，卓榮泰突然「覺醒」表示「全面接受新核能」，原來賴政府不只恐有政治辦案嫌疑，連發展 AI 最急需的能源議題都能政治發電！？

對於卓榮泰表示，「全面接受世界先進新式核能技術」。葛如鈞表示，早在2024年3月，國民黨就不斷呼籲政府評估接受SMR等新式核能，但當時政府部會的態度消極、負面，甚至以「小型模組核能技術未成熟、成本過高、核廢料沒減少」等理由，認為成本及興建時程難以掌握因此不願推動。現在短短不到一年時間，卓榮泰突然「覺醒」表示「全面接受新核能」，原來賴政府不只恐有政治辦案嫌疑，連發展 AI 最急需的能源議題都能政治發電！？

葛如鈞表示，很高興卓榮泰終於表態「全面接受」，但是早就應該要接受了，而不是現在才開始喊話！況且核安會也沒有編列多少接受新核能的預算，不禁讓人懷疑這樣的喊話到底可以達成甚麼實質效果。幸好在野在去年5月已修正通過核管法，只要核三廠二號機若加速評估，還能儘速重啟。主管機關不要現在說很難、擔心不安全，半年後又說安全無虞、要民眾接受，白白錯失了技術引進的黃金期，也讓企業、人民無所適從。

葛如鈞說，再次重申他2024年3月就在質詢時與核安會主委說的，「我們不要捨本逐末，放棄相對便宜、穩定的能源選項」。該做的事，政府就應該抓準時機早點做！而不是真的看苗頭不對了才急轉彎，甚至想要收割在野黨通過、當時被執政黨大肆批評的核管法修法。

葛如鈞說，希望這次卓榮泰的表態不是又只是「說說而已」。未來，在野也會持續監督政府的能源政策，在確保安全的前提下，讓台灣的能源有更多可能性、把電費降下來、讓AI有電可以用，還給大家應有的生活品質。