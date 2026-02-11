　
社會 社會焦點 保障人權

桃科清晨「猴群」封路飆車　3飆仔、載送的貨車司機全起訴

▲大園警方出動快打警力到場攔截飆車族，舉發違規事實。（資料照／大園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區桃科園區2024年5月某日清晨出現「猴群」封路飆車，大園警方據報後出動交快打警力到場掃蕩，攔檢舉發劉姓男子等人逆向行駛、闖紅燈等交通違規，警方調閱路口監視器畫面將參與競速劉姓、詹姓、葉姓男子與開貨車搭載飆車族到場張姓男子等4人，移送桃園地檢署偵辦；桃檢偵結依妨害公眾往來安全罪嫌將涉案4人提起公訴。

檢警調查，20歲葉男、27歲劉男、25歲詹男與20歲張男等人，於2024年5月26日清晨6時許，在觀音區環南路騎乘未懸掛車牌機車，佔據車道以時速70至80公里與他人競速，致生道路上不特定人車往來之危險；張男於當日清晨5時許，駕駛小貨車搭載2名身分不詳男子及3輛未掛車牌之機車前往該路段放下2輛機車與2人，2人車隨後在現場參與競速，隨後被警方快打警力到場攔檢。

▲大園警方出動快打警力到場攔截飆車族。（資料照／大園警分局提供）

桃檢認為，葉、劉、詹男3人在公眾往來通行道路上，先跨坐機車上併排佔據道路，再同時起步直線加速，時速可達70至80公里，客觀上極可能導致行經上開路段之駕駛人閃避不及，且有失控撞擊道路上其他人、車輛或路旁設施之虞，嚴重妨害公眾往來通行安全。

桃檢查出，被告劉男所為，係觸犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌；被告葉、詹所為，係觸犯刑法之妨害公眾往來安全未遂罪嫌，被告張男所為，係以幫助妨害公眾往來安全，參與妨害公眾往來構成要件以外之行為，係觸犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌且為幫助犯，請法官依同法之規定減輕其刑，檢方偵結依妨害公眾往來安全罪嫌將涉案4人提起公訴。

