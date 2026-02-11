彰化17天內車禍5死！春節前兩度大執法　139線列超速取締重點

▲彰化139縣道發生自摔身亡意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆春節將至，彰化縣卻在短短17天內接連發生5起死亡交通事故，其中2起發生於139縣道「死亡彎道」，死者均為20歲，為防止悲劇重演，縣警察局今(11)日起展開為期3天大執法，針對超速、大型車違規、不停讓行人等重點項目加強取締，尤其將139線列為超速執法重點路段，呼籲用路人遵守規則，平安過好年。

▲彰化139縣道發生自摔身亡意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

近期事故中，除了139線的兩起機車死亡車禍，大型車與機車碰撞事故也顯著增加，1月24日一名82歲阿嬤行經中民街遭不幸輾斃，2月9日傍晚，和美鎮一名61歲呂姓男子騎乘電動輔助車在伸港鄉與聯結車碰撞，當場遭輾斃；1月29日，一名74歲長者騎機車與大貨車發生碰撞後身亡。警方指出，大型車因視線死角與內輪差風險高，呼籲民眾務必遠離大型車，切勿併行或過於靠近。

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

彰化縣警局表示，本次大執法由交通隊與全縣8個分局同步執行，自2月11日至13日，針對各轄區易肇事路段及時段加強攔檢與取締。彰化分局已將139線、彰南路、金馬路、東彰公路及花壇台一線等列為重點路段，並於市區多條主要道路，就「大型車違規」、「不停讓行人」、「嚴重超速」及「違規停車」等項目嚴格執法。

警方強調，執法目的不在開罰，而是為了防止悲劇再發生。尤其年關前車流增加，警方將同步加強宣導，提醒用路人遠離大型車，保持安全距離，行經路口與行人穿越道務必減速、停讓，嚴禁酒駕請善用代駕，切勿心存僥倖上路。

彰化縣警察局呼籲，交通安全需要每一位用路人共同維護，遵守規則、提高警覺，才能降低事故風險，讓大家都能平安團圓過新年。

▲▼彰化警方將啟動連續3天大執法，139縣道列超速取締重點。（資料圖／警方提供）