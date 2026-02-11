　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

齊柏林衛星首波影像曝光！　「國內外5城市俯瞰照」超清晰

▲台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為台南安平。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

記者郭運興／台北報導

來自太空的好消息！台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，去年11月底升空入軌後，於今年一月展開正式取像任務，國家太空中心（TASA）今（11日）公布第一波影像成果，範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場5座城市。副總通蕭美琴也表示，這條解析度從「2米到1米」的研發之路，TASA夥伴們默默耕耘了八年，也是台灣以自主研發的實力，在國際太空產業鏈中扮演不可或缺的角色。

蕭美琴大讚解析度從「2米到1米」的研發之路　台灣韌性與科技實力的結合

蕭美琴表示，在迎接農曆春節的前夕，自己想和大家分享一個來自太空的好消息！台灣的福衛八號「齊柏林衛星」，在入軌後歷經嚴密調校，今天首度公開取像成果。看著從太空傳回來的影像，無論是竹科、安平港和興達港，還是國外的東京與巴塞隆納，優於原始設計的清晰度，不僅是光學技術的突破，更是台灣韌性與科技實力的結合。

蕭美琴表示，這條解析度從「2米到1米」的研發之路， 國家太空中心 TASA 的夥伴們默默耕耘了八年，也是台灣以自主研發的實力，在國際太空產業鏈中扮演不可或缺的角色。

蕭美琴直言，「我們向世界證明，台灣除了半導體與資通訊，更有能力在浩瀚銀河中，烙下屬於台灣、受人肯定的驕傲印記」。

蕭美琴說，謝謝已故的齊柏林導演，他的精神化作星辰，在高空持續守望這片土地。透過這份「太空視角」，大家看見台灣的美麗，更看見守護環境、應對氣候變遷的責任。

蕭美琴強調，天空沒有邊界，台灣的勇氣也是。「我們正帶著世界對台灣的期待，一起航向星辰大海」。謝謝所有在幕後堅守崗位的夥伴們，讓台灣的光芒在太空中依然清晰。新的一年，要帶著這份驕傲，繼續勇敢自信地與世界同行。

TASA團隊努力8年　齊柏林衛星順利達成超越預定任務　

國家太空中心（TASA）也展示了福衛八號第一波影像成果，範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等國內外5座城市。

TASA指出，最新取像成果透過美國軍方常用的「影像判讀解析力標準」進行驗證，確認原始影像解析度符合1米規格，並可透過影像後處理技術，將影像解析度進一步提升至0.7米；此外，影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR），皆優於原始設計，確認福衛八號的齊柏林衛星順利達成、並超越了預定任務，總算能夠在過年前向國人報喜。

TASA主任吳宗信表示，解析度從2米到1米這條路，TASA團隊努力了8年，除學酬載的設計與驗證作業更加縝密，對衛星本體的姿態穩定度要求也更高，這是艱難的任務，他以TASA團隊為榮。此外，福衛八號肩負帶動產業升級任務，如今已確認有16項國產元件在軌驗證符合設計，台廠能以福八為舞台，向國際展現實力。

福八計畫主持人劉小菁說，此次任務的達標，確認台灣已經完全掌握一米解析度光學衛星的能力，並準備好往下一階段：原始解析度次米邁進。「齊柏林衛星」除了提供全色態（黑白）、多光譜影像（彩色）與融合影像，更能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1 與 Red Edge-2）波段影像，對於葉綠素含量與植被生理狀態高度敏感，可應用於精準農業，亦可提升對森林、生物多樣性與水體環境的監測能力，讓衛星影像在環境變遷監測的應用更深入、更全面。

已故齊柏林導演之子、看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹表示，看到齊柏林衛星順利運作並已有了初步成果，驚艷之餘，也充滿感動。樂見齊柏林衛星能發揮其全方位的價值，也期待未來能與TASA展開更多面向的合作，透過太空科技的力量，持續記錄台灣的重要地景與關鍵事件，一起讓更多人能夠「飛閱台灣」。

由國立成功大學研製、搭載於齊柏林衛星的科學酬載也已順利展開任務。其中，雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）已成功以臨邊觀測方式捕捉高空大氣輝光，後續也將利用另個波段間接觀測地面伽馬射線閃光 （terrestrial gamma-ray flash, TGF），進行其觸發機制研究；電子溫度密度儀（TeNeP）可呈現地球外圍電漿環境的即時變化，清楚掌握赤道異常區與電漿擾動等太空天氣現象，為通訊、導航與衛星安全提供關鍵基礎資料。

TASA表示，福衛八號為TASA首個自製光學遙測衛星星系計畫，由6+2顆光學遙測衛星組成，前6顆原始解析度1米，後2顆原始解析度次米（小於1米）。星系自2025年起逐年布建，透過軌道設計，除能全球覆蓋，對台灣取像頻率最高可達一日三次。福衛八號的第二顆衛星（FS-8B）目前即將組裝完成，準備進入一連串環境測試階段，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為高雄興達港。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為新竹科學園區。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為西班牙巴塞隆納。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為日本東京。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠
川普震怒向高市內閣發飆　日本今派官員赴美談判

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

談妥輝達後的下一步？　李四川妙回：走到辦公室

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

震傳媒民調／賴清德滿意度45.5%黃金交叉！　信任度48.8%創新高

輝達砸400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

專訪／對決賴瑞隆！柯志恩笑看民調數字　喊11／28投出來才算數

嗆絕不通過政院版軍購條例！　傅崐萁：國民黨團將自提版本與白協商

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

談妥輝達後的下一步？　李四川妙回：走到辦公室

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

震傳媒民調／賴清德滿意度45.5%黃金交叉！　信任度48.8%創新高

輝達砸400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

專訪／對決賴瑞隆！柯志恩笑看民調數字　喊11／28投出來才算數

嗆絕不通過政院版軍購條例！　傅崐萁：國民黨團將自提版本與白協商

詐領特別費6.8萬！台中前地政局長認罪　拿包遮臉：不要為難我

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

晶華酒店推惜食折扣　每晚8點後「麵包、甜點打8折」

36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理緊急取消出訪

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

政治熱門新聞

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

快訊／輝達、台北市完成簽約！最快6月開工　蔣萬安：台北就是輝達的家

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

更多熱門

相關新聞

蕭美琴響應紙風車「椅子會」：不讓任何一位孩子被落下

蕭美琴響應紙風車「椅子會」：不讓任何一位孩子被落下

紙風車劇團近來推動「椅子會」，號召社會大眾「為孩子留下一張安心看戲的椅子」，副總統蕭美琴也響應支持，特別捐出20本親筆簽名《青年的四個大夢》，作為限時抽獎加碼回饋禮，邀請更多人加入守護台灣孩子的行列。

白營同意1.25兆軍購條例付委　民進黨團欣見

白營同意1.25兆軍購條例付委　民進黨團欣見

大陸載人登月新進展　「夢舟飛船」首飛試驗成功

大陸載人登月新進展　「夢舟飛船」首飛試驗成功

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

分析陳怡珍退選下一步　名嘴曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

分析陳怡珍退選下一步　名嘴曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

關鍵字：

蕭美琴國家太空中心太空齊柏林衛星福衛八號民進黨空拍

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面