齊柏林衛星首波影像曝光！　「國內外5城市俯瞰照」超清晰

▲台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為台南安平。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

記者郭運興／台北報導

來自太空的好消息！台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，去年11月底升空入軌後，於今年一月展開正式取像任務，國家太空中心（TASA）今（11日）公布第一波影像成果，範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場5座城市。副總通蕭美琴也表示，這條解析度從「2米到1米」的研發之路，TASA夥伴們默默耕耘了八年，也是台灣以自主研發的實力，在國際太空產業鏈中扮演不可或缺的角色。

蕭美琴大讚解析度從「2米到1米」的研發之路 台灣韌性與科技實力的結合

蕭美琴表示，在迎接農曆春節的前夕，自己想和大家分享一個來自太空的好消息！台灣的福衛八號「齊柏林衛星」，在入軌後歷經嚴密調校，今天首度公開取像成果。看著從太空傳回來的影像，無論是竹科、安平港和興達港，還是國外的東京與巴塞隆納，優於原始設計的清晰度，不僅是光學技術的突破，更是台灣韌性與科技實力的結合。

蕭美琴表示，這條解析度從「2米到1米」的研發之路， 國家太空中心 TASA 的夥伴們默默耕耘了八年，也是台灣以自主研發的實力，在國際太空產業鏈中扮演不可或缺的角色。

蕭美琴直言，「我們向世界證明，台灣除了半導體與資通訊，更有能力在浩瀚銀河中，烙下屬於台灣、受人肯定的驕傲印記」。

蕭美琴說，謝謝已故的齊柏林導演，他的精神化作星辰，在高空持續守望這片土地。透過這份「太空視角」，大家看見台灣的美麗，更看見守護環境、應對氣候變遷的責任。

蕭美琴強調，天空沒有邊界，台灣的勇氣也是。「我們正帶著世界對台灣的期待，一起航向星辰大海」。謝謝所有在幕後堅守崗位的夥伴們，讓台灣的光芒在太空中依然清晰。新的一年，要帶著這份驕傲，繼續勇敢自信地與世界同行。

TASA團隊努力8年 齊柏林衛星順利達成超越預定任務

國家太空中心（TASA）也展示了福衛八號第一波影像成果，範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等國內外5座城市。

TASA指出，最新取像成果透過美國軍方常用的「影像判讀解析力標準」進行驗證，確認原始影像解析度符合1米規格，並可透過影像後處理技術，將影像解析度進一步提升至0.7米；此外，影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR），皆優於原始設計，確認福衛八號的齊柏林衛星順利達成、並超越了預定任務，總算能夠在過年前向國人報喜。

TASA主任吳宗信表示，解析度從2米到1米這條路，TASA團隊努力了8年，除學酬載的設計與驗證作業更加縝密，對衛星本體的姿態穩定度要求也更高，這是艱難的任務，他以TASA團隊為榮。此外，福衛八號肩負帶動產業升級任務，如今已確認有16項國產元件在軌驗證符合設計，台廠能以福八為舞台，向國際展現實力。

福八計畫主持人劉小菁說，此次任務的達標，確認台灣已經完全掌握一米解析度光學衛星的能力，並準備好往下一階段：原始解析度次米邁進。「齊柏林衛星」除了提供全色態（黑白）、多光譜影像（彩色）與融合影像，更能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1 與 Red Edge-2）波段影像，對於葉綠素含量與植被生理狀態高度敏感，可應用於精準農業，亦可提升對森林、生物多樣性與水體環境的監測能力，讓衛星影像在環境變遷監測的應用更深入、更全面。

已故齊柏林導演之子、看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹表示，看到齊柏林衛星順利運作並已有了初步成果，驚艷之餘，也充滿感動。樂見齊柏林衛星能發揮其全方位的價值，也期待未來能與TASA展開更多面向的合作，透過太空科技的力量，持續記錄台灣的重要地景與關鍵事件，一起讓更多人能夠「飛閱台灣」。

由國立成功大學研製、搭載於齊柏林衛星的科學酬載也已順利展開任務。其中，雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）已成功以臨邊觀測方式捕捉高空大氣輝光，後續也將利用另個波段間接觀測地面伽馬射線閃光 （terrestrial gamma-ray flash, TGF），進行其觸發機制研究；電子溫度密度儀（TeNeP）可呈現地球外圍電漿環境的即時變化，清楚掌握赤道異常區與電漿擾動等太空天氣現象，為通訊、導航與衛星安全提供關鍵基礎資料。

TASA表示，福衛八號為TASA首個自製光學遙測衛星星系計畫，由6+2顆光學遙測衛星組成，前6顆原始解析度1米，後2顆原始解析度次米（小於1米）。星系自2025年起逐年布建，透過軌道設計，除能全球覆蓋，對台灣取像頻率最高可達一日三次。福衛八號的第二顆衛星（FS-8B）目前即將組裝完成，準備進入一連串環境測試階段，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為高雄興達港。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為新竹科學園區。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為西班牙巴塞隆納。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▼台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，第一波影像成果，圖為日本東京。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）