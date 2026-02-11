欣見白營同意1.25兆軍購條例付委　綠黨團：盼藍營也能以國家利益為重

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨團今（11日）表態，民眾黨自提的軍購條例已於1月30日於立法院付委，開議就可以審查民眾黨版，但也同意政院版可以付委。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版的軍購條例進入委員會，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。

1.25兆軍購特別條例持續未能在立法院交付外交國防委員會審查，總統賴清德今（11日）喊話在野黨，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當做最最最優先的法案。民眾黨立法院黨團總召陳清龍回應，民眾黨自提的軍購條例已在1月30日於立法院付委，開議就可以來審民眾黨的軍購條例，但也同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。

對此，民進黨立委鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版的軍購條例進入委員會；由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

鍾佳濱指出，行政院版國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃。我們歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，我們也會堅守採購項目的專業性與機密性。

鍾佳濱說，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

隸屬立法院國防及外交委員會的民進黨立委陳冠廷也表示，樂見法案朝向實質審查方向推進。國防建設屬於長期且整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。

陳冠廷指出，軍購與防衛韌性相關條例，牽涉整體戰力規劃、不對稱作戰能力與關鍵防衛系統建置，內容具有高度專業性與整體性，最適合在委員會中逐條檢視、充分討論。付委併案審查是立法過程中的正常機制，讓不同版本一併比較、公開辯論，有助於凝聚更成熟的制度設計。

陳冠廷說，國防議題攸關全體國人安全，也與區域情勢與國際合作節奏密切相關，社會各界都高度關注。各黨派若能把焦點放在內容品質與執行可行性，而不是政治立場對立，將更有助於提升審查效率與政策穩定度。

陳冠廷強調，民進黨團立場一向清楚，只要有助於提升防衛能力、強化整體韌性的制度安排，都應該被充分討論與審慎評估。他也呼籲朝野把握進入委員會審查的機會，讓專業回到專業、讓制度回到制度。

陳冠廷表示，面對安全挑戰，台灣需要的是更多務實合作與更穩定的政策推進節奏。期待後續審查過程能在公開透明與專業理性的基礎上進行，為國家安全建立更堅實的制度基礎。