大陸載人登月新進展　「夢舟飛船」首飛試驗成功

▲夢舟飛船。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸今（11）日在海南文昌航天發射場成功實施長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗。此次試驗是繼長征十號運載火箭繫留點火、夢舟載人飛船零高度逃逸飛行、攬月著陸器著陸起飛綜合驗證等試驗後的又一項研製性飛行試驗，代表大陸載人月球探測工程研製工作取得新的階段性突破。

據中國載人航天工程辦公室消息，今日上午11時整，地面試驗指揮中心下達點火指令，火箭點火升空，到達飛船最大動壓逃逸條件，飛船接收火箭發出的逃逸指令，成功實施分離逃逸。火箭一級箭體和飛船返回艙分別按程序受控安全濺落於預定海域。

12時20分，海上搜救分隊完成返回艙搜索回收任務。這是大陸首次在海上實施載人飛船搜索回收任務，為後續太空站應用與發展任務和載人登月任務積累了重要經驗。

此次試驗成功驗證了火箭一級上升段與回收段飛行、飛船最大動壓逃逸與回收的功能性能，驗證了工程各系統相關接口的匹配性。

據此前報導，大陸計劃先期展開無人登月飛行，並在2030年前實現中國人首次登陸月球。在大陸載人月球探測任務新飛行器當中，載人飛船為「夢舟」，月面著陸器為「攬月」。

夢舟飛船是在神舟飛船基礎上，全面升級研製的新型天地往返運輸飛行器，採用模塊化設計，由返回艙和服務艙組成，可以同時滿足中國近地太空站營運、載人月球探測等任務的需求。

夢舟飛船登月任務可搭載3名太空人往返地面與環月軌道，近地軌道飛行任務可搭載7名太空人往返地面與太空站。

攬月著陸器是大陸全新研製的地外天體載人下降與上升飛行器，由登月艙和推進艙組成，主要用於環月軌道和月球表面間的太空人運輸，可搭載2名太空人往返，並可攜帶月球車和科學載荷，是太空人登陸月球後的月面生活中心、能源中心及數據中心，支援展開月面駐留和月面活動。

▼火箭升空。（圖／翻攝新華社）

▼成功分離。（圖／翻攝中國載人航天公眾號）

▼主傘打開，返回艙平穩著海。（圖／翻攝新華社）