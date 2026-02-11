「帆布鞋霸主」墜神壇！Converse營收重挫30%　CEO內部信曝光

▲Converse正面臨營收恐創下15年來新低的嚴峻挑戰。（pexels提供）

在全球運動用品巨頭Nike積極尋求轉型的壓力下，其子品牌Converse卻因業績持續委靡而陷入寒冬。根據最新消息指出，Converse執行長艾倫肯恩（Aaron Cain）已在內部備忘錄中向員工發出指示，要求在即將到來的組織重組期間採取居家辦公模式。

《彭博社》報導，儘管備忘錄中並未明確點出裁員的具體規模，但肯恩直言公司必須做出「艱難的決定」，並預告同仁將與部分夥伴告別，顯示該品牌正準備透過精簡人力與職務調整來應對低迷的市場現況。此外，在稍早的另一份備忘錄中，肯恩也宣布多位高階主管即將離職。

Converse正面臨營收恐創下15年來新低的嚴峻挑戰。在最近一個財季中，該品牌的營收重挫3成，最核心的問題在於產品結構過於單一，長期以來過度依賴經典鞋款「Chuck Taylor」，導致其他產品線難以在競爭激烈的市場中突圍。

此外，作為Nike重大成長引擎的大中華地區，也因客流量持續下滑，導致該區域業績連七季萎縮，使Converse成為母公司目前最頭痛的經營缺口之一。

即便Nike現任執行長艾略特希爾（Elliott Hill）自2024年接掌大局後，致力於重整北美業務與跑步系列產品，但目前仍未見市場佔有率有明顯起色。在此之前，Nike已在物流與企業部門進行過數輪裁員，而Converse本次的人事大搬風與高階主管離職潮，無疑反映出這家經典帆布鞋品牌正處於轉型的陣痛期。Converse預計將於本月下旬召開全體員工會議，屆時組織重組的具體細節與未來方向可望更加明朗。



