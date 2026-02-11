　
政治

感謝美眾院通過保護台灣法案　綠委：台灣有事即世界有事

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國聯邦眾議院9日以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），該法案由眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出，要求如果台灣安全受到中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。對此，民進黨立委吳思瑤今（11日）表示，美眾院壓倒性票數通過該法，代表「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事」。民進黨立委王定宇則說，這些外部力量都在關心台灣，台灣內部應用選票、民意展現出來，是誰妨礙台灣自我防衛提升、把台灣推進中國內部事務。

民進黨立委吳思瑤今（11日）表示，這次美國再次跨黨派挺台，該法案對台灣有非常重要的意義，一旦台灣遭中國軍事侵略，或中國以任何方式危及台灣社會運作及經濟安全，美國就可以啟動包括禁止、凍結或影響中國參與國際金融機構的權利，包括G20在內，目前有6大國際金融機構列在該法裡頭。

吳思瑤指出，該法案所呈現的意義非常清楚，「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事」，為何美國眾議院以395比2的票數，壓倒性通過該法案？這代表台灣安全攸關美國利益，更關乎世界秩序。

吳思瑤說，感謝美方對台灣的支持，但也要反思反問，世界各國都在跨黨派挺台灣，為何唯獨台灣的國會要自己人卡自己人，自己人來傷害自己的國家？

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

民進黨立委王定宇則表示，該法案可說是延續台灣關係法的落實方案之一。美國透過該法案強烈向中國傳遞，「中國不能一方面透過國際體系得到好處，另外一方面用個人的軍事力量來改變國際現狀、傷害國際利益」。因此，在該法案中，台灣是國際一份子，任何武力脅迫台灣，是威脅國際共同利益、是國際議題。

王定宇指出，這跟國民黨在鄭麗文主導下，一直把台灣推進一個中國、變成中國內部問題，是明顯打臉國民黨配合中共的做法。大家都清楚了解，，台灣作為國際成員，不管是做生意還是拚經濟，「我們在國際外貿以及科技發展上，是國際不可忽視的強國」；而在地緣政治上，台灣在戰略、供應鏈位置，是國際非常重要的一份子。

王定宇認為，對台灣而言，經貿安全才能得到更大的支援與保障。如果台灣變成中國內部問題，如同香港、新疆、西藏，任何中國對台灣的武力威脅、內部制度破壞，將成為中國內部議題，外部奧援通通會喪失。屆時，台灣2300萬人與未來子孫的自我選擇、自我決定權利都將喪失。主張台灣成為中國內部議題是禍國殃民、傷害中華民國台灣主權的行為。

王定宇也提到，日本首相高市早苗因「台灣有事論」啟動的日本眾議院改選成績也顯示，日本人民用最大化授權，超過四分之三席次，支持高市早苗在安全區域合作的態度。

王定宇認為，這些外部力量都在關心台灣安全、支持台灣防衛，「我們台灣內部，特別是台灣人民，每一個人手中都有一張選票」，是誰在台灣妨礙台灣自我防衛提升？是誰把台灣推進中國的內部事務，傷害我們跟孩子的未來？台灣人民有能力也有權利做決定。台灣自己對國家安危重視程度，「我們用自己的民意應該要展現出來」。

王定宇說，相信該法案在眾議院能有這麼高的共識，在參議院也會得到相對支持，我方樂見任何增進台美關係以及增進台灣法案的通過，天助自助者也，沒有人會幫助一個不想幫助自己的國家，所以台灣自己也要加油，「謝謝美國朋友，我們自己努力保護自己的國家」。

 
02/09 全台詐欺最新數據

相關新聞

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：不違法就不必怕司法

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：不違法就不必怕司法

無黨籍立委高金素梅被控詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局搜索約談到案。國民黨立委羅智強昨率先披露此事，並痛批，「台灣民主在賴清德的手上已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅， 下一個又要動誰？」對此，民進黨立委吳思瑤今（11日）表示，羅智強問下一個要動誰，他要反問，國民黨下一個要護航誰？只要不違法就不必怕司法，更不需要操弄輿論鬥臭司法。

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

綠新莊議員初選激烈5搶4　吳思瑤跨區力挺「子妹兵」

綠新莊議員初選激烈5搶4　吳思瑤跨區力挺「子妹兵」

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

關鍵字：

王定宇吳思瑤台灣保護法案

