民生消費

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

▲▼德州美墨炸雞。（圖／業者提供）

▲德州美墨炸雞微風南山店將於2月28日結束營業。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

德州美墨炸雞宣布開業7年的「微風南山店」將於2月28日結束營業。消息曝光引來大批網友不捨留言「離我最近的分店要收掉⋯只能尊重」、「可惜」、「希望可以來板橋」。

德州美墨炸雞臉書粉專發出公告，微風南山店因租約到期將於2月28日歇業，再加上經過公司整體企業發展評估及版圖規劃，故決定不再續約。業者也提到目前正在積極籌備更具代表性的旗艦計畫，未來將以更優質的空間與服務品質，延續對道地美式風味的堅持，繼續服務支持每一位消費者。

德州美墨炸雞主打道地美國南方風味，雞肉使用7種特殊醬料醃製、二次手工裹粉，打造皮脆多汁的口感，也提供烤全雞、雞柳堡、雞柳飯等多種美食，累積人氣。隨著微風南山店歇業，目前全台將僅剩天母總店、京站店及統一Dream Plaza店。

▲宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息。（圖／業者提供）

▲宋慧喬愛店「捌伍添第」2月22日起暫時休息。（圖／業者提供）

另外，嘉林餐旅集團旗下中餐品牌「捌伍添第85TD」，座落於台北101大樓85樓，2021年開幕以來，就吸引多位名人造訪，就連韓國女神宋慧喬、孫藝真來台也特別前往用餐。不過，餐廳日前公告，2月22日晚餐期間起至5月31日進行空間與細節的調整，將暫時休息，6月1日重新營業。

▲捌伍添第焗釀鮮蟹蓋。（圖／捌伍添第提供）

捌伍添第以粵菜為主，並匯集台灣、四川、潮州、蘇州、湖南及東北各地的特色料理，招牌菜色有添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋。去年7月，餐廳迎來新主廚李劍鳴，他以「現代香港粵菜」為創作視角，從香港這座城市東西交匯、傳統與流行並陳的文化特質出發，讓台灣人也能吃到現在香港人最喜愛的粵菜。

▲避風塘炒軟殼龍蝦，選用軟殼龍蝦替代螃蟹，方便食用。（圖／記者黃士原攝）

李劍鳴擅長處理海鮮料理，新菜中的「避風塘炒軟殼龍蝦」，是他特別跑去跟「避風塘炒蟹」名廚學習最經典且傳統技法。他說「蒜蓉與豆豉」是關鍵，將兩者爆香快炒，選用軟殼龍蝦替代螃蟹，鹹香蒜香牢牢鎖在肉質飽滿的蝦身，不用剝殼、直接食用更方便，是他推薦必吃菜色。

台股、台積電封關日破紀錄！　雙雙寫下史上最高收盤
快訊／台股金蛇年豐收！年漲10080點　股民平均賺245萬元
日本學界示警北海道恐有9.0強震　專家認同：很有可能出現
狂砸多家KTV！10多人遭拘提　查扣整排百萬豪車
徹底撕破臉！　SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產
獨／好市多台中再開4間店　「拓點地圖」曝光
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛

德州美墨炸雞微風南山店歇業捌伍添第85TD

