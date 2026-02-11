蕭美琴響應紙風車「椅子會」：不讓任何一位孩子被落下

▲副總統蕭美琴響應紙風車「椅子會」，親簽20本書。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團近來推動「椅子會」，號召社會大眾「為孩子留下一張安心看戲的椅子」，副總統蕭美琴也響應支持，特別捐出20本親筆簽名《青年的四個大夢》，作為限時抽獎加碼回饋禮，邀請更多人加入守護台灣孩子的行列。

蕭美琴透露，自20年前就開始支持「368兒童藝術工程」，在花蓮擔任立法委員時，更深刻了解城鄉藝文資源的差距，但也親眼見證紙風車的足跡遍布每一個鄉鎮。她笑稱，20年前自己還是青春少女，就陪著紙風車從319到368。

而她認為，紙風車368工程的精神，不只是一個兒童表演藝術工程，更是不放棄任何一個孩子的精神， 「即使有些鄉鎮一年新生兒不到10人，仍然堅持到鄉鎮演出，不讓任何一位孩子被落下，這正是台灣重要的精神所在。」

她也感謝支持的「椅子頭」與「椅子會」成員，盼透過眾人力量，讓孩子都能「坐台灣味的椅子，看台灣味的戲」，讓藝術陪伴成長。

●「椅子會」象徵為孩子留一席

「椅子會」是紙風車在368工程滿20年之際推出的長期捐款行動，象徵「為孩子留一張看戲的椅子」，讓偏鄉與城鄉弱勢的孩子，都能真正有位置坐下來安心觀賞演出。

這項行動的靈感來自2026年首場演出前，白沙屯媽祖鑾轎行經舞台前，轎班在台下擺上紅色塑膠椅，讓媽祖「坐椅看戲」，媽祖看完整段演出後離開前輕觸舞台，成為劇團的重要啟示。紙風車因此將這張椅子化為具體行動，透過小額捐款，支應巡演所需的椅子、場地、清潔、接駁與各項後勤費用，讓藝術得以持續走進各地孩子的日常。

▲「椅子會」捐款行動，象徵「為孩子留一張看戲的椅子」。（圖／紙風車劇團）

●跨界接力成為「椅子頭」

多位長期關注文化教育、藝文的公眾人物，也紛紛加入支持行列，包括歌仔戲表演者唐美雲、演員陳竹昇、鍾欣凌、黃迪揚、方馨，以及主持人鄭弘儀、王彩樺等人。

另有屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁等地方首長響應，親簽《青年的四個大夢》作為捐款民眾回饋禮。劇團表示，從藝文界、政府首長到家長與志工夥伴，逐步形成跨領域支持網絡，讓「椅子會」不只是募款行動，更是一項守護孩子文化權的共同約定。

▲副總統蕭美琴響應紙風車「椅子會」，捐款可抽簽名書。（圖／紙風車劇團）



●捐款滿千元 可抽蕭美琴親簽書

紙風車表示，只要捐款1,000元以上即可加入「椅子會」，即日起至3月2日下午3時止，凡加入者皆具備抽獎資格，有機會獲得蕭美琴副總統親筆簽名書。相關活動辦法可至紙風車劇團官方社群平台查詢。

劇團指出，一個成熟的社會除了需要政府制度，也仰賴NPO與NGO長期投入。希望在年終、紅包分享之際，「椅子會」能成為民眾投入公益的選項之一，讓368藝術工程持續走向下一個20年，讓藝術成為更多孩子成長的養分。