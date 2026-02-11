濮陽動物園小老虎「暖暖」1月離世　園方遭爆用舊影片持續騙粉絲抖內

▲明星小老虎「暖暖」離世，園方遭爆料用過去影片欺騙粉絲抖內。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南濮陽市中心動物園近日遭爆料隱瞞園內小東北虎「暖暖」1月離世消息，並用事前錄製好的影片冒充直播、以其他老虎畫面誤導粉絲，接受網友透過直播打賞與微信轉帳「雲投餵」。當地主管單位今（11）日通報，經核實後情況屬實，已責令動物園停業整改，園長停職配合調查，涉事飼養員公開道歉。

《九派新聞》報導，近日，有網友爆料稱，河南濮陽動物園小老虎暖暖死亡後被園方隱瞞，飼養員、園長用錄屏（錄影）冒充直播且用其他老虎欺騙粉絲，而粉絲通過直播打賞、微信轉帳等方式進行的「雲投餵」資金去向不明。

動物園園長表示，已停止工作配合調查，園區業已停業，但園內動物仍由工作人員持續餵養。濮陽市林業局工作人員則回應稱，華龍區相關部門已聯合多個單位介入調查，仍需時間釐清細節，後續將依進展對外說明。

事件曝光後，園長與飼養員先後發佈道歉影片。飼養員娜娜4日表示，未第一時間公佈暖暖死訊感到抱歉，後續將公佈治療過程影片與相關證明資訊。

據了解，濮陽市中心動物園為民營動物園，由於近年因設施老舊與營運壓力，便透過飼養員直播動物吸引流量，讓網友或粉絲可以打賞「抖內」，用於改善動物伙食及環境。

園內明星動物小東北虎「暖暖」因外型可愛討喜，成為直播主角，吸引大批粉絲「雲投餵」，但暖暖因貓瘟已於1月離世。