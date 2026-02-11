　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

▲▼理財,儲蓄,彈性,消費,購買,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲理財顧問指出，過度嚴格的預算計畫容易引發「預算倦怠」，導致後續出現失控的報復性消費。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

為了加速存錢進度，許多民眾傾向採取嚴格的節流策略，試圖透過戒掉咖啡、取消社交活動等方式來縮減支出。然而，理財專家警告，過度壓抑的預算計畫往往適得其反。國外網站《Bustle》分享TikTok創作者@alisontalksmoney近日一段突破4萬人次點讚的熱門影片，引發眾人共鳴，她指出：「若從一開始就採取極端限制，最終只會因厭惡理財而放棄，甚至導向失控的報復性支出。」與其陷入「預算倦怠」的惡性循環，專家建議應先觀察個人現金流，建立一套兼顧生活品質與長期目標的「永續預算」，在省錢之餘，也為生活保留必要的「快樂預算」。

理財不一定要「苦行」：專家解析為何嚴格預算適得其反

西北互惠銀行（Northwestern Mutual）的理財顧問Alison Fyhrie認為，擁有死板的預算並不代表「擅長理財」。她對《Bustle》表示，真正的關鍵在於「有意識地消費」。預算只是一個工具，幫助你了解錢花在哪裡，以及這些支出是否符合你的需求與優先順序。

這也是為什麼「整月不消費挑戰」或各類鐵律往往難以持久。Fyhrie解釋，一個較具彈性的框架反而能讓你更有動力達成理財目標。如果你完全切斷所有樂趣，例如連續好幾週不准點最愛的宵夜，鐘擺效應遲早會發生，最後你可能會爆發一場失控的報復性消費，甚至連點三場外送。

▲▼理財,儲蓄,彈性,消費,購買,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

預算倦怠與心理壓力

Edelman Financial Engine的財務規劃執行總監Isabel Barrow指出：「如果生活中沒有預留彈性或快樂的空間，理財計劃很快就會讓人感到難以負荷，甚至令人沮喪。」當壓力累積到一定程度，人們更容易徹底放棄計畫。

過度嚴格的預算也會造成精神內耗。如果你每刷一次卡都要糾結半天，或立刻衝去更新試算表，很快就會感到疲憊。Barrow將此比喻為「新年新希望」，若目標定得太高，很容易在經歷「預算倦怠」後宣告失敗。如果你發現自己對每一筆小額支出都感到焦慮、愧疚，或是為了省錢而推掉所有社交活動，這就是預算過於嚴苛的警訊。

▲▼理財,儲蓄,彈性,消費,購買,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何建立「舒適感」預算？

1、優先順序勝過完美主義

與其精算到每一塊錢，不如確保預算反映了你真正在乎的事。Barrow建議，先列出你喜歡的消費項目，無論是購物、聚餐還是美食，並在薪水中預留一部分預算給這些項目，這樣一來，你在刷卡時就能享受當下，而不會有罪惡感。

2、嘗試「輕儲蓄（Soft Saving）」

Fyhrie提倡「輕儲蓄」的概念，即在邁向長期財務目標的同時，也為現在的快樂留白。不要完全切斷小確幸，而是優先選擇那些你認為「真的值得」的體驗，例如，如果健身房會員能讓你的身心維持健康，那就保留這筆支出。

▲▼理財,儲蓄,彈性,消費,購買,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、犒賞自己稅（Treat Yourself Tax）

在TikTok上廣受歡迎的「犒賞稅」也是個好方法，每當你購買非必要品時，就存入同等金額的錢到儲蓄帳戶。買了一件1,500元的毛衣？那就同步存1,500元，這能讓你在享受生活的同時，依然保持儲蓄習慣。

▲▼理財,儲蓄,彈性,消費,購買,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、記帳並適度微調

利用手機的備忘錄隨時記錄支出，觀察幾週後，你就能發現哪裡可以減省。例如，如果你發現每週六出遊花費太高，可以改為隔週出遊一次，這種方式比起「非黑即白」的禁令更容易達成。

彈性才是長久之計

Barrow總結道：「只要是有意識的、且在財務藍圖之內的消費，偶爾揮霍一下完全沒問題。」當你的基本帳單已繳清、儲蓄目標在軌道上，且優先事項都得到照顧時，享受一個計畫內的獎勵並不代表不負責任。相反地，預留這些空間能讓理財計劃更貼近現實，進而強化正向的理財習慣，而非摧毀它。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

大陸商務部今（11）日宣佈，針對即將到來的「史上最長春節假期」祭出刺激內需、振興消費的「組合拳」政策，共計提供三重優惠措施，包括擴大內需的「舊換新」現金補貼、有獎發票及結合金融、支付等多元商家推出各種形式的「樂購新春」消費支持。

全球第一YTR　MrBeast收購Step進軍理財市場.

全球第一YTR　MrBeast收購Step進軍理財市場.

最簡單「信封理財法」掀熱議

最簡單「信封理財法」掀熱議

總想買買買？3招降低強烈購物慾

總想買買買？3招降低強烈購物慾

退休校長靠一招年領息百萬

退休校長靠一招年領息百萬

關鍵字：

理財儲蓄彈性消費購買心理

讀者迴響

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

