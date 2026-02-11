獨／好市多台中再開4間店　西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

▲好市多官方釋出重要消息，台中分店將上看6間，也就是將再新增加4間新據點。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

美國零售巨頭好市多（Costco）高層在年前帶來好消息，台中好市多分店將由現有的2家拓點至6家。根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，好市多農曆年後將先在西屯、海線開新分店；其中海線將有2家新據點，第6家則已鎖定大里、太平、霧峰等屯區。

好市多大中華區土地開發部總監黃美綺昨(10)日率團隊前往台中市政府拜會市長盧秀燕，表達看好台中人口持續增加，現有兩家店服務量能吃緊，已將台中第3、4店列為重點目標；且以台中人口成長情況評估，未來有上看6店的實力。

▲好市多的台中拓點藍圖已初步成形：農曆年後將率先鎖定「西屯區」與「海線地區」插旗。（圖／記者游瓊華攝）



去年台中市都委會通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，為該塊黃金地段轉型鋪路。台中市長盧秀燕也在議會證實，好市多已經提到透過地主(精機)提出用地審查，後續將送交內政部審議，若順利通過，該址極有可能成為Costco在台中的第三處基地，消息傳出，讓台中人興奮不已。

但讓人振奮的不僅如此，根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握的消息指出，好市多的台中拓點藍圖已初步成形：農曆年後將率先鎖定「西屯區」與「海線地區」插旗，其中海線地區更規劃開出2家新分店；至於第6家店，則已鎖定大里、太平、霧峰等屯區進行評估。

好市多也強調，持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。