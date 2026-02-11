　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本學界示警北海道恐有9.0強震　郭鎧紋認同：很有可能出現

▲▼日本青森縣強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本學界示警，北海道未來恐有規模9強震。圖為去年日本青森7.6強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

日本最新研究警示，北海道近海「千島海溝」恐引發規模9巨大地震。對此，地震專家郭鎧紋表示，千島海溝是從堪察加半島往南延伸，和日本海溝屬同一構造，堪察加半島從去年起都是全球地震最活躍區域，且在1952年就曾有同一構造引發規模9.0強震的紀錄，所以很有可能出現日方預測的狀況，民眾前往日本旅遊要提高防震意識。

日本官方在1月最新評估，「南海海槽巨大地震」（預估規模8以上）在未來30年內的發生機率，上修為約60％到90％以上。另政府地震調查委員會早已示警，千島海溝沿線在未來30年內，發生芮氏規模8.8以上巨大地震的機率落在「7%至40%」之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而日本東北大學最新研究警示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，每年8公分的固著狀態已持續約400年，目前積蓄能量足以引發「規模9等級」超強地震。

對此，地震專家郭鎧紋表示，由於太平洋板塊隱沒到北美板塊底下，在日本北方出現了千島海溝與日本海溝等構造，其中長度約5600公里的千島海溝就是從堪察加半島拉出來，並由東北往西南延伸，走到青森縣附近，改為南北向、長約2400公里的日本海溝，這個超過8000公里的地質構造是連續的，所以也會產生連動。

郭鎧紋舉1952年11月堪察加半島規模9.0強震為例，當年3月日本十勝外海先發生規模逾8.0強震，之後大小地震不斷，震央位置不斷往北走，最後同年11月在堪察加半島規模9.0強震。而從去年到今年狀況類似，但方向不同，去年7月30日，堪察加先發生規模8.8強震，去年12月8日，青森發生規模7.5地震，顯示地震的連動關係。

郭鎧紋提醒，堪察加半島從去年到目前為止，為全球地震活動最頻繁區域，加上日本官方單位示警，且日本一直是地震活動比較頻繁的國家，所以民眾若前往日本旅遊，還是要提高防震意識與做好相關準備，若真的發生強震時才不會驚慌失措。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股金蛇年豐收！年漲10080點　股民平均賺245萬元
日本學界示警北海道恐有9.0強震　專家認同：很有可能出現
狂砸多家KTV！10多人遭拘提　查扣整排百萬豪車
徹底撕破臉！　SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產
獨／好市多台中再開4間店　「拓點地圖」曝光
日本經典糖果停產8年　網紅愣「台灣有賣！」百萬日人看哭
美女教練被性霸凌一度輕生！　館長坦言氣到胃痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蕭美琴響應紙風車「椅子會」：不讓任何一位孩子被落下

日本學界示警北海道恐有9.0強震　郭鎧紋認同：很有可能出現

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

獨／好市多台中再開4間店　西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

只聲押高金素梅助理？律師揭北檢目的「立委有保護傘」

美女教練被霸凌一度輕生！真相曝光　館長氣到胃痛：記男員工大過

台中好市多要開第3、4間　拜會盧秀燕高層霸氣喊：開6家也沒問題

迎馬年台中燈會美翻！中央公園變身夢幻燈海　交通懶人包快收藏

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

蕭美琴響應紙風車「椅子會」：不讓任何一位孩子被落下

日本學界示警北海道恐有9.0強震　郭鎧紋認同：很有可能出現

別再為花錢感到罪惡！掌握「輕儲蓄」三原則：不必戒掉咖啡、拒絕社交也能存到錢

獨／好市多台中再開4間店　西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

只聲押高金素梅助理？律師揭北檢目的「立委有保護傘」

美女教練被霸凌一度輕生！真相曝光　館長氣到胃痛：記男員工大過

台中好市多要開第3、4間　拜會盧秀燕高層霸氣喊：開6家也沒問題

迎馬年台中燈會美翻！中央公園變身夢幻燈海　交通懶人包快收藏

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

SEMI：矽晶圓出貨量重返成長軌道　營收受傳統應用影響偏弱

台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

南寮吃海鮮背後的造船故事　第五代女船師撐起200年老船廠

立委、議員非同層次？陳清龍轟賴清德「傲慢」　嗆：你也不懂長毛象

彰化17天內車禍5死！春節前兩度大執法　139線列超速取締重點

快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

陳孟賢收「鈔票蛋糕」激動噴淚！　嗨曝2重磅喜訊粉瘋了

桃猿前5局遭封鎖無安打「15上15下」　羅德交流賽4比0暫領先

淫魔檔案燒到瑞典王室！　41歲前名模王妃認了「見過艾普斯坦」

【最後身影曝光】彰化139線男大生自撞亡　驚見機車後輪已磨平

生活熱門新聞

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

快訊／肯德基蛋撻「內餡有電池」　業者道歉：個別門市疏漏

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

威力彩衝13.5億！命理師曝3招買彩券　大幅衝高中獎運

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

今變天！　2波冷空氣接力

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣」

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

好市多初一沒開！採買年菜「最沒人時段」曝光

更多熱門

相關新聞

北海道恐現規模9強震？　專家：能量達極限

北海道恐現規模9強震？　專家：能量達極限

日本東北大學最新研究警示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，能量蓄積恐已達到引發規模9巨大地震的極限。專家憂心指出，距離上次大地震已過去400年，呼籲民眾必須重新審視對強震與大海嘯的防災準備。

今年前10起顯著有感地震未落花蓮　專家：不必恐慌但須留意

今年前10起顯著有感地震未落花蓮　專家：不必恐慌但須留意

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

台東6.1地震恐是警示　專家揭「縱谷斷層超活躍」：留意規模7強震

台東6.1地震恐是警示　專家揭「縱谷斷層超活躍」：留意規模7強震

關鍵字：

郭鎧紋堪察加半島日本海溝千島海溝

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面