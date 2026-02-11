日本學界示警北海道恐有9.0強震　郭鎧紋認同：很有可能出現

▲日本學界示警，北海道未來恐有規模9強震。圖為去年日本青森7.6強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

日本最新研究警示，北海道近海「千島海溝」恐引發規模9巨大地震。對此，地震專家郭鎧紋表示，千島海溝是從堪察加半島往南延伸，和日本海溝屬同一構造，堪察加半島從去年起都是全球地震最活躍區域，且在1952年就曾有同一構造引發規模9.0強震的紀錄，所以很有可能出現日方預測的狀況，民眾前往日本旅遊要提高防震意識。

日本官方在1月最新評估，「南海海槽巨大地震」（預估規模8以上）在未來30年內的發生機率，上修為約60％到90％以上。另政府地震調查委員會早已示警，千島海溝沿線在未來30年內，發生芮氏規模8.8以上巨大地震的機率落在「7%至40%」之間。

而日本東北大學最新研究警示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，每年8公分的固著狀態已持續約400年，目前積蓄能量足以引發「規模9等級」超強地震。

對此，地震專家郭鎧紋表示，由於太平洋板塊隱沒到北美板塊底下，在日本北方出現了千島海溝與日本海溝等構造，其中長度約5600公里的千島海溝就是從堪察加半島拉出來，並由東北往西南延伸，走到青森縣附近，改為南北向、長約2400公里的日本海溝，這個超過8000公里的地質構造是連續的，所以也會產生連動。

郭鎧紋舉1952年11月堪察加半島規模9.0強震為例，當年3月日本十勝外海先發生規模逾8.0強震，之後大小地震不斷，震央位置不斷往北走，最後同年11月在堪察加半島規模9.0強震。而從去年到今年狀況類似，但方向不同，去年7月30日，堪察加先發生規模8.8強震，去年12月8日，青森發生規模7.5地震，顯示地震的連動關係。

郭鎧紋提醒，堪察加半島從去年到目前為止，為全球地震活動最頻繁區域，加上日本官方單位示警，且日本一直是地震活動比較頻繁的國家，所以民眾若前往日本旅遊，還是要提高防震意識與做好相關準備，若真的發生強震時才不會驚慌失措。