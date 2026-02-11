女搭北捷「誤認對方跟蹤」砍高中生！二審認危害甚鉅加重判7年

▲女子因思覺失調症影響，在捷運上砍殺高中生。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者吳銘峯／台北報導

台北捷運2024年11月間發生一起砍人事件，有思覺失調症的王姓女子，懷疑一旁的高中學生惡意跟蹤，在新埔站開往頂埔站間的列車廂裡，持美工刀攻擊高中生，將高中生砍的滿臉是血。一審將王女判處有期徒刑4年6月，案件上訴二審，高等法院11日加重改判她有期徒刑7年、並於刑後施以監護2年。可上訴。

判決指出，本案發生於2024年11月8日，晚間日22時15分左右，王姓女子進入臺北捷運「新埔站」，搭乘210車次往「頂埔站」方向捷運列車。列車行駛中，王女看到於車廂第4節第3車廂間，看到站在車門旁的鄭姓高中生，因為受到思覺失調症的幻聽影響，她懷疑高中生就是跟蹤騷擾她的人。

王女決定反擊，取出隨身的美工刀，揮砍高中生的頭部、頸部，致使高中生的左臉、左頸、左耳、鼻子等部位都受傷。王女的攻擊行為也造成該車次列車第1節至第6節車廂的民眾恐慌逃竄，有3名女乘客在竄逃過程中受傷，該列車也延遲6倍的時間才到站。還好現場有民眾見義勇為，壓制王女。捷運警察也隨即上車，逮捕王女。高中生被送醫急救，生命沒有大礙。

檢方偵辦後，依照殺人未遂罪嫌，對王女提起公訴。一審法院審理後，將王女判處有期徒刑4年6月，刑後施以監護2年。案件上訴第二審。

高等法院審理後，仍認定王女犯下殺人未遂罪。考量王女攻擊高中生後，造成高中生臉上留下疤痕，必須以醫美手段處理。另外高院也認為，因王女持刀攻擊不特定人士，致使車廂及月台內民眾恐慌逃竄，直接導致3名旅客在逃跑過程中不幸受傷，癱瘓並危害捷運及月台的正常運轉，進而引發社會大眾的群體恐慌，犯罪手段惡劣、所生危害甚鉅，因此撤銷原判決，加重改判有期徒刑7年，並施以監護2年。