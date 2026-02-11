只聲押高金素梅助理？律師揭北檢目的「立委有保護傘」

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，11日凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海，擇期再訊問，助理張俊傑則被聲押禁見，不過，為何只聲押高金素梅助理？黃帝穎律師解釋，羈押共犯是退而求其次的避免勾串方法。

立院會期中不受拘捕 先押共犯防勾串



黃帝穎律師在粉專發文，「立委有保護傘，但助理沒有？」先對助理採取羈押強制處分，可能是偵辦過程中的一項作法，「先羈押共犯，避免與主嫌勾串」。

黃帝穎律師指出，高金素梅在立院會期中依法有不受拘捕的保障，如要聲押需經立院同意，不過，藍白在法院裁准搜索的前階段就已狂噴政治口水，擺明法盲是非不分，如聲押需經國會同意，藍白政治干預司法個案的風險極高，因此檢方對高金僅先限制出境、出海，可能也是現實考量。

至於助理張俊傑被聲押禁見，黃帝穎律說明，因為助理不具有公職人員身分，立委助理不具有公職人員身分，刑法上助理若要成立貪污罪，必須與立委構成共犯關係，但主嫌立委在立院會期有保護傘，因此聲押助理共犯可能是退而求其次、避免勾串的方法。