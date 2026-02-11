高鐵延伸宜蘭惹議　鐵道局：直鐵「無法發揮容量」是最大障礙

▲鐵道局長楊正君。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

高鐵台北延伸到宜蘭站效益引發爭議，鐵道局長楊正君今受訪表示，高鐵延伸宜蘭案程序均符合規定；針對遭否決的直鐵方案，當年努力非常久都沒辦法往前走，其中無法完整發揮其路線容量就是最大障礙。

高鐵延伸宜蘭案經費高達4000億元，去年底通過國發會審查後，目前送請行政院核定中，但因為只停靠宜蘭一站，及能否穿過蘇花路廊等問題衍生爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊正君指出，高鐵延伸案各界有些聲音，第一是針對程序性，環評審議是法定程序，相關書件或意見回覆若沒有按部就班，是無法通過環境部審查，鐵道局並非第一次做環評，這都是一致性的做法跟標準。

第二是針對台鐵的部分，楊正君表示，大家認為延伸高鐵就是放棄台鐵，但同樣議題在民國96年高鐵通車營運時，就有同樣的質疑，當時台鐵日均運量46萬人次，但現在已成長到65萬人次，軌道運輸的特性是無法做到door to door，要透過路網整合，及各項運具功能分別達成，像公路有國道、省道及快速道路，軌道的高鐵、台鐵及捷運也是如此。

他強調，高鐵通車後與台鐵是相輔相成的，運量及營收都在成長，台鐵並沒有因為高鐵通車就被放棄，台鐵仍是國內最重要的軌道系統，各運具都有自己的定位，透過整合能提供更優質的公共運輸服務，若有個別影響，交通部也會滾動檢討，做適當整合及協助。

▲高鐵不會影響台鐵營運。（圖／鐵道局提供）

針對直鐵方案，楊正君表示，鐵道局針對直鐵跟高鐵從民國93年研究到108年，中間做過很多討論，民國95年也曾把直鐵方案一送到環評，當時環保署認為會穿越翡翠水庫集水區，因此否決；方案二因路線彎繞節省時間有限，遭地方反對，歷經20餘次會議，努力非常久都無法往前走。

此外，他也說，南港車站在高鐵尾端已有預留延伸軌，但台鐵是繼續往汐止走，中間沒有預留道岔，且高鐵位於地下3層，台鐵位於地下1層，高度相差14公尺，若採用直鐵方案，需橫過平面東部幹線交錯，是工程大忌。

▲高鐵已預留延伸軌。（圖／鐵道局提供）

楊正君表示，台鐵樹林至七堵有往基隆支線、往宜花東支線及往桃園中壢以南支線，樹林平日尖峰2小時開出20班次，到七堵有2班停下來，另有10班往宜花東、8班往基隆，若再加上直鐵進來，班次還要跟原來宜蘭線競爭，他從鐵路相關專業很負責任地說，「這是直鐵最大的障礙」，其無法完整發揮路線容量。

▲直鐵無法完整發揮路線容量。（圖／鐵道局提供）



另外，高鐵延伸屏東耗資約2500億元，採高雄地下化地下穿越高雄車站至屏東六塊厝，但因行車時間僅略快於台鐵，且與台鐵、高屏二快路線高度重疊，也引發經濟效益與必要性爭議。

他表示，高鐵延伸屏東案預計明年送環境部做第二階段審查，希望綜合規劃能通過，若要說跟台鐵路線平行，很多軌道路線都有平行，像是捷運板南線跟台鐵、高鐵都平行，但提供的是不同功能跟定位。