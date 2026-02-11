超狂神技慘了！阿北腳踩電動獨輪車...路上花式推輪椅警開罰

記者賴文萱／高雄報導

雜耍式推輪椅！高雄有民眾在路上直擊，一名阿伯腳騎電動獨輪車，在路上推著坐輪椅的婦人外出，離譜行經讓他忍不住直呼「看過無數種推阿嬤曬太陽的方式，這方式倒是頭一次。」畫面曝光後，網友直言「我要瘋，你的馬路怎麼比較好玩」。但警方表示，該行為已違規，依法可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

▲高雄阿北騎電動獨輪車花式推輪椅。（圖／Threads／chihyao_________授權提供）

有網友在社群平台Threads上發文指出，「看過無數種推阿嬤曬太陽的方式，這方式倒是頭一次…」，根據網友拍下的畫面可見，一名白髮阿北騎著電動獨輪車，宛如雜耍般推著輪椅穿梭巷弄間，網友更補上一個2人過彎的影片直呼，「阿嬤真的知道自己後面的人長這樣嗎？」

▲▼高雄阿北騎電動獨輪車花式推輪椅。（圖／Threads／chihyao_________授權提供）

畫面曝光引發網友熱議，有網友說，「我要瘋，你的馬路怎麼比我的馬路還好玩」、「這樣算後驅，可以甩尾」，也有人直言，「男人的快樂就是這麼簡單」、「男人不管幾歲智商都一樣」。

對此，警方表示，經查鹽埕分局截至目前尚未接獲相關報案，不過針對違規行駛電動獨輪車行為，已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，處行為人新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰，並當場禁止其行駛或使用。本分局將審慎檢視影片內容，根據法規要件依法處理。