地方 地方焦點

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連續假期將至，返鄉車潮與走春人潮預料湧現，南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮等知名廟宇及井子腳鹽田、青鯤鯓生命之樹、將軍漁港、北門遊客中心、頑皮世界野生動物園等熱門景點勢必吸引大量遊客。

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

為避免車流集中造成交通壅塞，台南市政府警察局學甲分局提前啟動春節疏運規劃，針對南鯤鯓代天府周邊路段提出多項交通管制措施，全力確保年節交通順暢。

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）
學甲警分局指出，早在年節前即邀集公路局新營工務段、雲嘉南風管處、市府交通局及北門區公所辦理會勘，針對春節連續假期車流進行整體盤點，並研議具體疏導方案。

本次重點措施包括：在南鯤鯓代天府前台17線（南鯤鯓第二停車場至大象檳榔攤）兩側擺設交通錐，全面禁止路邊停車；於南鯤鯓第二停車場入口設置紐澤西護欄，引導車輛單向進入，避免逆向衝突。

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

另封閉台17線中央分隔島缺口（南鯤鯓第二停車場至蚵寮879號前），禁止車輛於廟宇周邊任意迴轉，以防止車流打結回堵。若現場出現壅塞情形，將啟動「單進單出」模式，封閉台17線南下車道入口，引導車輛改由第二停車場進入，再經蚵寮國小旁聯絡道返回台17線南下。

此外，警方也在台17線鯤鯓橋旁缺口設置CMS工程車，即時顯示廟內停車場資訊，若停車位已滿，將提前引導至第二停車場，減少繞行壓力。並於台17線蚵寮派出所南下100公尺處設置車道分流指引，內車道往台84線東行銜接國道1號，外車道則續行台17線南下或轉接台61線，提升分流效率。

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

若台17線南下出現回堵狀況，警方將實施台17線與台84線北門交流道路口南下號誌全綠管制，加速離場車流紓解。

學甲警分局長林明俊表示，透過事前會勘與完善規劃，搭配現場警力部署與機動調整，希望有效降低春節交通壓力，讓民眾參拜、走春都能順暢安心。

▲學甲警分局春節前辦理會勘，研議南鯤鯓代天府周邊交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

另外，為防制交通事故發生，警方也將針對學甲區傳統市場中正路、濟生路及將軍區南19線等重點路段，加強取締併排停車、無照駕駛等重大違規行為。警方提醒，春節期間車流量大，民眾務必遵守交通規則，配合現場管制措施，共同維護行車安全，讓年假期間平安順行。

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

春節走春別塞車！學甲警提前會勘　南鯤鯓交通管制一次看

關鍵字：

春節學甲會勘南鯤鯓交通管制

