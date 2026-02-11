衛星照曝！美軍中東基地「愛國者」上發射車　大批軍機進駐

▲ 烏代德基地部署愛國者飛彈前後對比。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍近期在中東最大軍事基地——卡達烏代德基地（Al-Udeid Air Base）部署愛國者飛彈時，罕見採用機動式卡車發射平台，而非傳統半固定式發射站，突顯美伊緊張情勢升溫。衛星影像分析專家古德海德（William Goodhind）指出，這項決策讓飛彈系統擁有更高機動性，可在伊朗攻擊時快速移動或反擊。

《路透》報導，美國總統川普1月以來多次威脅對伊朗發動軍事打擊，理由包括核武與彈道飛彈計畫、支持中東盟友組織及鎮壓國內異議人士，雙方目前持續談判避免戰爭，但伊朗革命衛隊已警告，一旦領土遭受攻擊，將對區域內所有美軍基地展開報復。

▲ 烏代德基地部署的軍機明顯增加。（圖／路透）

衝突分析機構「競爭地帶」（Contested Ground）比對1月及2月初衛星影像發現，烏代德基地在2月1日可見18架KC135空中加油機、7架C17運輸機，較1月17日的14架加油機與2架運輸機大幅增加，且2月初開始有多達10組愛國者防空系統已安裝於M983重型戰術卡車上。

而約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）2月2日出現17架F15E攻擊機、8架A10雷霆式攻擊機與4架型號不明的直升機，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）、印度洋迪亞哥加西亞（Diego Garcia）基地及阿曼杜漢基地（Dukhan base）的駐軍規模也明顯擴增。五角大廈發言人暫未回應相關詢問。