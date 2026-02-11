美女教練被霸凌一度輕生！真相曝光　館長氣到胃痛：記男員工大過

▲館長指出，已對男教練記大過懲處。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／劉維榛報導

網紅「館長」陳之漢經營的健身房被爆出霸凌、輕生醜聞，一名已婚教練因追不到菜鳥女教練，竟惱羞成怒刁難考核未過、言語性騷擾、深夜致電來報復，導致女方一度輕生。對此，館長坦言相當憤怒，不會偏袒任何人，目前就是依照法律來做處理。

館長在YouTube直播表示，早在1月16日他們已請律師處理，以及成立性騷擾調查小組，但女方以身體不適為由，不願來公司開性平會議；而男方被指控的性騷擾對話圖，當事人則是解釋「把她當朋友，所以才開玩笑」。

館長講到胃痛：已對男教練記大過

館長表示，他不會偏袒任何人，「人證物證都在，出事了，就是我們處理」，已依公司規定對男教練予以懲處，「記大過一次、性別教育10小時、警告函一封」。講到一半，館長坦言又氣到胃痛，他身為老闆已依法律來做完整處理，能做的都做了。

對此，新北市勞工局指出，目前尚未收到當事人的申訴案件。若之後收到申訴，將立即展開調查，向雙方查明事件經過，同時提報「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審查，一旦查證屬實違反性別平等工作法，將依法裁罰。

