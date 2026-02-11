　
    • 　
>
地方 地方焦點

連續16年！元大基金會席開36桌團圓飯　伴門諾住民過年

▲▼元大文教基金會在春節前夕為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼元大文教基金會在春節前夕為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節腳步近了，年味也悄悄在門諾醫院壽豐分院蔓延。元大文教基金會連續第16年在春節前夕，為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙，今年擴大辦理席開36桌，不只出錢辦桌，更是出人出力，讓圍爐不只是「吃一頓飯」，而是一場被陪伴、被記得的團圓時光。
 
寒流一波波來襲，院區裡卻暖意滿滿。60歲的張阿姨一邊吃菜、一邊笑得合不攏嘴，直說：「外面冷颼颼，元大請吃尾牙，好窩心！」志工在一旁貼心幫她夾菜，讓她又感動又不好意思，頻頻說著「拍謝啦」。這樣的笑容，是尾牙最動人的滋味。

▲▼元大文教基金會在春節前夕為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼今年擴大辦理席開36桌，基金會執行長鍾秀玲親自為住民端菜、盛飯，分桌陪伴。

 元大文教基金會執行長鍾秀玲率領十多位員工志工，除了特地從台北搭火車來到花蓮，還有深耕在地的花蓮志工，親自為住民端菜、盛飯，分桌陪伴。遇到有吞嚥困難的長輩，志工們還細心將雞肉撕成小塊，一口一口協助進食，動作輕柔、神情專注，彷彿對待自家長輩一般。

▲▼元大文教基金會在春節前夕為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
鍾秀玲致詞時笑說，前幾天全台都很冷，來到花蓮天氣放晴，但「看到大家，我覺得更溫暖了」。她分享，自己曾在中秋節來過護理之家，活動結束後便一直期待再次相聚，這次圍爐更是「久久期待的一天」。她也感謝門諾醫護團隊細心安排，讓36桌菜色得以順利呈現，陪伴越來越多的住民一起同樂，祝福大家在馬年「馬上幸福、馬上健康」，提前獻上新春祝賀。

▲▼元大文教基金會在春節前夕為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙。（圖／門諾醫院提供，下同）

抽獎活動驚喜連連，紅包送到住民與門諾志工手中，笑聲此起彼落，讓人忘了這裡是醫院，更像是一個熱鬧的大家庭。
 
門諾醫院壽豐分院精神醫學系主任鍾德也代表院方致謝，感謝元大文教基金會遠道而來，年年帶來像家一樣的溫暖。他提醒住民們慢慢吃、安心吃，「東西絕對夠」，並帶領全場以掌聲表達最真誠的感謝。
 
活動在禱告聲中，眾人為這份持續16年的愛心獻上感恩，盼望每一位住民都能平安喜樂。 除了美味佳餚，活動現場同樣熱鬧非凡。長期住院的住民自發編排舞蹈上台演出，動作或許不完美，卻充滿生命力；也有長輩高歌應景歌謠，台上台下唱和，年味十足。

▲▼元大文教基金會在春節前夕為長期住院的身心障礙與失智住民舉辦溫馨尾牙。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院壽豐分院精神醫學系主任鍾德（左）代表院方致贈感謝狀。

 抽獎活動更讓現場驚喜連連，紅包送到住民與門諾志工手中，笑聲此起彼落，讓人忘了這裡是醫院，更像是一個熱鬧的大家庭。
 
鍾秀玲表示，能連續16年參與這樣的服務，是一份難得的緣分，看見熟識的長輩依然硬朗，內心格外窩心。新春將至，盼在寒風中為住民多添一點溫情，也相約明年再回到門諾壽豐分院，繼續把愛端上桌。
 

關鍵字：

陪伴髮元大基金會團圓飯宴請門諾住民過年

