台中好市多要開第3、4間　拜會盧秀燕高層霸氣喊：開6家也沒問題

▲美式賣場好市多坦言，台中兩家分店已趨近飽和，未來台中分店數上看6家。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

在全球超過920家分店的美國零售巨頭好市多（Costco）看好台中人口持續增加，現有的兩家店服務量能吃緊。開發團隊昨（10）日拜會台中市長盧秀燕，直言以人口成長情況評估，未來有上看6店的實力。

台中市長盧秀燕指出，台中市人口成長帶動消費質量齊揚，台中身為中部核心，更進一步吸引鄰近縣市中彰投苗買氣匯聚。好市多透露，已將台中第3、4店列為重點目標。

▲好市多大中華區土地開發部總監黃美綺昨日拜訪台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）



好市多大中華區土地開發部總監黃美綺向市府表示，台中兩家分店的表現令總部印象深刻，考量兩家分店已趨近飽和，為舒緩人潮，提升服務品質，經過長期的評選與評估，未來將持續拓點，「以台中人口成長的情況開六家都沒有問題」，強調將在兼顧交通與便利的前提下，持續推進評估作業，期盼近期宣布好消息。

黃美綺透露，台中是消費市場成熟、會員客層穩定且消費力量強勁的城市，對台中展店第三、甚至第四家都深具信心。

經發局長張峯源表示，台中市去年第4季商業登記、公司登記等5項經濟指標再度勇奪六都第一；自110年第2季以來，已連續19季蟬聯至少4項指標冠軍，顯示台中經濟動能持續強勁。