快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

▲民眾黨立法院黨團11日舉辦「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會，總召陳清龍出席。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

1.25兆軍購特別條例持續未能在立法院交付外交國防委員會審查，總統賴清德今（11日）喊話在野黨，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最最最優先的法案。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍回應，民眾黨自提的軍購條例已在1月30日於立法院付委，開議就可以來審民眾黨的軍購條例，但也同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。

賴清德11日上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會表示，現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。賴清德也喊話在野黨，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最最最優先的法案。

在總統府記者會結束，民眾黨立法院黨團舉辦「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會，陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳出席。陳清龍表示，民眾黨支持國防自主、增加台灣防衛作戰能力，也支持不對稱戰力提升，所以民眾黨自提的軍購條例已在1月30日於立法院付委，開議就可以來審民眾黨的軍購條例。

陳清龍強調，民眾黨並沒有黨國防預算，只是要求不要空白授權，美國政府公布要給台灣的武器，民眾黨在軍購條例中，每一項都已經很明確的編列在其中。

陳清龍也提到，目前國防部對外表示發價書最後期限是3月15日，根據民眾黨團版本已經付委接續審查，只要國防部能盡速準備專案報告，時間絕對來得及；這些報告也要提醒國防部要包括「過去5年軍購項目、金額與到貨情形」、「這次軍購與先前軍購，如何提升聯合作戰效能」、「這次軍購交貨期程與維持成本」、「軍購後如何維持國軍後勤補給」、「軍購對財政衝擊的影響評估」。

媒體詢問，賴清德籲在野趕快把國防預算當成「最最最優先法案」，把行政院版本優先審議，所以民眾黨團會讓院版付委審查嗎？陳清龍回應，賴清德在記者會上說希望這會期把軍購條例列為最最最優先法案，為了台灣國防安全，民眾黨贊成；民眾黨不是要打政院版的軍購條例，所以同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。對於把院版軍購條例付委審查是否經過民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲同意？陳清龍說，民眾黨對國防、國家安全，堅實自己的理念跟支持，「行政院版的部分，國民黨⋯我們不用跟⋯我應該這樣表達」，民眾黨有自己的版本，但也同意行政院版進來，一起併案審查。

王安祥提到，民眾黨團的特別條例版本是暫定金額，若有新的項目、調整，或美方公告調整，都願意調整，這是草案，還有很多討論空間。