政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／對決賴瑞隆！柯志恩笑看民調數字　喊11／28投出來才算數

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

2026高雄市長選戰隨著民進黨初選落幕，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，柯志恩在10日接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，她上一次選後就沒離開，真切感受到3年半來「高雄氛圍變友善了」，對於民調數字是贏還是輸，她都尊重，更笑說她上次得票率40%，以後記得把她的民調往上加，可能才是真實的。

笑看與賴瑞隆民調差距　柯志恩喊：別忘了我上次40%

對於陸續有民調公布「賴柯之間差距」，柯志恩回應，任何民調她都非常尊重，三年半前參選時，她的民調永遠是13%、18%，陳其邁市長永遠是68%，中間差距多達40、50%，可是事實證明，她最後得票率是40%，所以說民調都是參考的，更何況「陳其邁比賴瑞隆知名度還要高」。

柯志恩接著說，或許以後把她的民調往上加27%，可能才是真實的，「因此對於現在民調說賴瑞隆贏過我多少，或是我贏過他多少，對我個人來說都沒有放在心上，未來在11月28號那個票投出來才是算數」。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩接受專訪，談及民調數字，她笑說，11/28票投出來才算數。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩說，她當然也是用付錢的方法掛看板，但主動的提供給她掛，這個狀況比起3年半前來說，真的是友善非常非常的多，那也是因為這一次的選舉，大家都是重新的一個局面開始，各自的聲勢大概也都是五五波吧，所以不管在氣氛、資源上面，都感受到友善很多。

敗選後蹲點3年半　柯志恩曝現在高雄氣氛變了

在上屆選後，柯志恩持續留在高雄，她分享有明顯感受到「高雄氣氛變了」。以前要借看板，國民黨籍議員掛看板沒有問題，但只要掛跟柯志恩一起的，那面牆可能就有一些問題，或是查水表啊，那的確是曾經真真實實發生過的困擾。

面對先前謠傳有偏綠營的金主朝她靠攏，柯志恩直球回應表示，也要等政治獻金開戶出去，才會知道有沒有人往她這邊靠，才會知道有沒有給她捐款。

柯志恩認為，對於所有的人來說，不管是企業或是做生意、做任何的事情，總是希望藍綠不要分那麽清楚，也不要讓他們都要去選邊，所以站在一個全新開始的時候，他們願意多一些的空間來觀察，願意多一些的空間跟她接觸，讓她能多被認識，對她來講就是很大的突破跟前進了。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩上屆敗選後持續蹲點，分享明顯感受到「高雄氣氛變了」。（圖／記者吳奕靖攝）

她更笑說，「以前提出要去拜訪時，根本連電話都不會接，都說不在家好不好」，但現在過去的話，都會表達非常大的歡迎，也會提出加油，所以你可以看感覺出來，整個氛圍是友善非常的多。

敗選後蹲點沒離開　柯志恩聯手議員出擊

提到這次選戰佈局，柯志恩說，她從上一次選舉到現在都沒有離開，跟國民黨議員之間的磨合也越來越好，在一些議題發酵上面，議員們都是很有辦法去接招，未來持續與議員彼此之間的合縱連橫，爭取更多中間選民的認同。

柯志恩坦承雖然在選戰資源上面的確是差綠營非常的多，但是這年頭誰說資源多就有辦法勝選呢？中間選民的取向、還有對於她的一個認同度，絕對是未來非常需要努力的一個目標，她一直認為，只要選民願意認識她，表達友善，那未來就可以有很多的可能。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩強調，只要選民願意認識她，表達友善，未來有很多可能。（圖／記者吳奕靖攝）

02/09 全台詐欺最新數據

相關新聞

高掛「這柯不一樣」！柯志恩邀柯文哲站台

高掛「這柯不一樣」！柯志恩邀柯文哲站台

2026高雄市長選戰隨著民進黨初選落幕，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，柯志恩在10日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問及是否力促藍白合「打下高雄」時強調，「大柯P就對付大賴，小賴就由小柯我來應付就可以了。」她也喊話柯文哲「雙柯同台，才有辦法力抗柯P非常討厭的新潮流」。

專訪／柯志恩一句話點評賴瑞隆

專訪／柯志恩一句話點評賴瑞隆

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　

專訪／柯志恩開戰新潮流爆：選前必演團結戲碼

專訪／柯志恩開戰新潮流爆：選前必演團結戲碼

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

