驚悚畫面曝！憲兵回營「詭異搖擺」猛撞分隔島　炸成碎片慘死

記者王兆麟／花蓮報導

在空軍基地服役的24歲鍾姓憲兵，10日上午駕駛自小客行經台9線204.5公里壽豐志學路段打算回營時，因為不明原因自撞分隔島，鍾受困車內被救出後已無生命跡象，由救護人員立即送往花蓮慈濟醫院搶救，但仍不幸宣告不治。現在後方車輛的行車紀錄器曝光，畫面顯示鍾開車左搖右擺十分危險，最後高速撞上分隔島，車子瞬間炸成碎，畫面十分驚悚。

由後車行車紀錄器畫面可見，鍾姓憲兵行車路線詭異，一路搖搖晃晃行駛在內車道和外車道分隔線上，最後「轟」一聲撞上分隔島翻覆，瞬間煙塵四起，車輛翻覆起火燃燒成廢鐵、引擎掉出，鍾受困車內被救出，但送醫搶救仍不幸身亡，至於詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲鍾姓憲兵行車搖晃、路線詭異，隨即自撞身亡。（圖／記者王兆麟翻攝）



據了解，鍾男父親早逝，母親經營小本生意在花蓮賣冰，而鍾男自小乖巧獨立，為體恤母親分擔辛勞，高中畢業後選擇從軍以減輕母親負擔，由於家庭經濟狀況並不好，鍾之前才跟和母親聊到退休後的規劃，沒想到這次收假回營區就成永別。

空軍司令部則表示，對於年輕生命驟逝，深表不捨，已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜；本部將加強行車安全宣教及防衛駕駛觀念，以確保營外行車安全。

▲鍾姓憲兵行車搖晃、路線詭異，隨即自撞身亡，車子撞成一團廢鐵。（圖／記者王兆麟翻攝）