690萬元紅包暖全鄉　枋山鄉泰博科技董座低調回饋故里

▲枋山鄉長羅金良（前排右二）感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺回饋鄉里。（圖／黃耀寬提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉泰博科技董事長陳朝旺自112年起回饋家鄉，透過鄉長羅金良牽線，每年發放紅包給低收入戶、中低收與嘉和社區居民。這次春節，全鄉近4,890位鄉親及嘉和社區居民皆將受惠，總金額約690萬元，暖心舉動傳遞企業回饋與地方關懷的正能量。

枋山鄉長羅金良指出，陳朝旺是果農陳復和之子，年少時非常辛苦，正修電機科畢業後考上台科大，更從台大博士畢業，後來更創業有成，現已是醫材產業國家隊，在美國與澳洲等地都有公司，是中小企業的隱形冠軍，且長期默默回饋自己出生的枋山鄉嘉和社區不求回報。

為照顧社區低收入戶、中低收與邊緣戶等，羅金良就職枋山鄉長後，透過陳朝旺的表哥鄭有德牽線拜訪，希望透過民間的力量，延伸與補足政府能量不足的地方，爭取更多的企業協助。

經陳朝旺評估，因疫情期間公司有獲利，考量鄉親位處偏鄉比較辛苦，故致贈給嘉和居民每戶新台幣2萬元，並交由嘉和社區發展協會代為發放，首次發放為112年，就發放給376戶，總共發出752萬元。

泰博科技董座陳朝旺表哥，也是羅金良口中的特助鄭有德說，陳朝旺非常低調，回饋鄉里都為善不欲人知，鄭有德強調，好事應該要傳千里，期盼透過拋磚引玉，呼籲更多事業有成的企業家，照顧自己的偏鄉故里。

臉上寫滿感謝表情，羅金良回憶，為了擴及全鄉，陳朝旺將發放的工作交由鄉公所來負責，而113年發給全鄉低收114戶共100.2萬元，中低收108戶共58.4萬元，邊緣戶32人共16萬元，總計174.6萬元，同時，114年則發放全鄉鄉親4,954位每人1,000元，而嘉和居民則每人3,000元，總計發出696.4萬元。

羅金良說，115年預計發出4,890位鄉親每人1,000元，而嘉和居民則是每人3,000元，總計預估發出新台幣690萬元，發放的紅包金額略為降低，是因為人口數微幅下降，深切期待這樣的美談能夠持續，期盼泰博科技拋磚引玉，形成台灣社會向上提昇的力量。